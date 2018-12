Già 11 mila visitatori per i presepi a Villa Manin

Avvio positivo per Presepi in Friuli Venezia Giulia, rassegna di eventi presepiali curata dal Comitato regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e che durerà fino al 6 gennaio. Cuore della rassegna la mostra Presepi in Villa Manin: nell’Esedra di Levante del complesso dogale si possono ammirare oltre cento presepi artigianali provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche da fuori regione e dall’estero (come quello africano dalla Tanzania). In questa prima parte di festività, passato il Natale, già oltre 11 mila persone hanno visitato l’esposizione.

“Siamo molto soddisfatti di questa affluenza - ha commentato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale - che dimostra ancora una volta quanto siano apprezzati i presepi dai cittadini del Friuli Venezia Giulia ma non solo, visto che abbiamo registrato anche diverse comitive provenienti da fuori i confini regionali. Tutto questo ripaga il grande lavoro e la grande passione dei presepisti che hanno realizzato tali opere meravigliose”.

Come detto la mostra proseguirà fino al 6 gennaio 2019 ed è a ingresso libero. È aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 con orario continuato. Solamente il 31 dicembre (dalle 10 alle 16) e il 1° gennaio (dalle 14 alle 18) sarà aperta con orario ridotto. Si effettuano visite guidate in italiano e tedesco per gruppi dalle 15 alle 25 persone negli orari di apertura della mostra previa prenotazione telefonica (0432-900908).

Villa Manin non è l’unico luogo dove si possono ammirare i presepi. Il Giro Presepi è infatti la parte itinerante della rassegna su tutto il territorio regionale: vede la presenza di quasi 5 mila opere esposte, da quelle monumentali a quelle che stanno dentro a una bottiglia, da quelle nelle chiese a quelle inserite in contesti naturali di grande pregio ambientale. Le natività sono sparse in 181 tra capoluoghi comunali, frazioni e località, suddivisi nelle 12 aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso. Tutte le informazioni sull’aggiornato sito www.presepifvg.it.

Inoltre da non dimenticare l’esposizione in Galleria Tina Modotti (via Sarpi) a Udine, dove si possono ammirare alcune tra le più belle opere che negli ultimi anni sono state ospitate nella mostra di Villa Manin. Un’iniziativa a cura del Comune di Udine sempre insieme al Comitato Regionale Pro Loco.

SOSTEGNO PREZIOSO. Presepi Fvg è un’iniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il sostegno della Fondazione Friuli. Il progetto gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e del Comune di Codroipo, nonché della collaborazione con il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ERPAC-Ente Regionale per il Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia - Villa Manin, PromoTurismoFvg, Società Filologica Friulana, Messaggero Veneto e con il contributo di CiviBank. Media partner Il Friuli e Telefriuli. Tra i partner tecnici dell’iniziativa anche Art&Grafica, La Tipografica e Valerio Bergnach.