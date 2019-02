Giacomo Moro Mauretto chiude la rassegna 'Il vento giovane della scienza'

Si svolgerà venerdì 22 Febbraio alle ore 20.30 al Museo Civico di Storia Naturale “Silvia Zenari” a Pordenone, il terzo e ultimo incontro del ciclo “Il vento giovane della Scienza”, organizzato dal Circolo culturale Eureka in collaborazione con il Comune di Pordenone.



La rassegna - il cui l’obiettivo è quello di divulgare la cultura scientifica attraverso strumenti formativi non tradizionali che si ispirino all'ideale dell'educare divertendosi, creando un ponte tra il pubblico ed il mondo della ricerca scientifica, utilizzando aneddoti e un linguaggio comprensibile anche a chi i termini tecnici non li conosce - propone divulgatori giovani che hanno fatto e fanno della comunicazione scientifica la loro missione, capaci di far innamorare le persone del pensiero scientifico.



A concluderla sarà il divulgatore veneto Giacomo Moro Mauretto, Youtuber e gestore del canale Entropy for Life. La serata si intitola “La scienza nelle invasioni aliene tra biologia e cinema” e tratterà come si può essere sviluppata la vita su altri pianeti e come questa venga raffigurata nei film di fantascienza. Entrata libera.



Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, Moro Mauretto sarà nella sede del Centro di Aggregazione Giovanile di Eureka, in via Brusafiera, per tenere un laboratorio didattico dedicato ai ragazzi dai 16 ai 29 anni dal titolo “Cosa possono insegnarci la biologia e l’evoluzione su di noi?”. Per accreditarsi al corso è sufficiente inviare una mail all’indirizzo info@circoloeureka.it oppure chiamare al 339/4299788.