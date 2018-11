Giornata della trasparenza a Udine: focus sulla privacy

Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Trasparenza, il Comune di Udine organizza un evento che va oltre le finalità previste dalla normativa per ampliarsi ad un convegno-dibattito su alcune delle più rilevanti tematiche ed innovazioni legislative intervenute in corso d’anno.



Tra queste, va senza dubbio annoverato il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), entrato in vigore in tutta l’Unione Europea il 25 maggio 2018.

Nato anche per fronteggiare le nuove sfide legate all'evoluzione tecnologica e alla globalizzazione, il Regolamento uniforma a livello europeo i diritti e le tutele per la protezione dei dati di tutti cittadini e impatta fortemente su imprese e pubbliche amministrazioni, che devono organizzarsi per adempiere al meglio ai nuovi obblighi. Si tratta quindi di una tematica di stringente attualità ed interesse non solo per professionisti e operatori della Pubblica Amministrazione, ma anche per tutti i cittadini e per le associazioni.



A sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, i relatori illustreranno i primi effetti della normativa, sia a livello di innovazioni apportate, sia a livello di prime decisioni giurisprudenziale, toccando anche tematiche correlate come trasparenza e anticorruzione.



La giornata, organizzata in collaborazione con l’Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia, sarà introdotta da Oria Settesoldi, Presidente del TAR Friuli Venezia Giulia; seguiranno i saluti del Sindaco Pietro Fontanini e del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Udine Carmine Cipriano.



A seguire, gli interventi di Massimiliano Chiandone, DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) del Comune di Udine; di Luca Nervi, Presidente dell’OIV - Organismo indipendente di valutazione dell’UTI Friuli Centrale e dei Comuni aderenti; di Anna Corrado, Magistrato del TAR Lazio; di Cosimo Comella, Dirigente del Dipartimento Tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la protezione dei dati personali; di Ines Pisano, Magistrato del TAR Lazio.



Al termine, ci sarà spazio per domande e approfondimenti. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.