In occasione della Giornata Internazionale della donna, venerdì 8 marzo, la Somsi di Cividale del Friuli, ha organizzato l’incontro culturale “Voci di donne. Il valore di essere maestre di Vita: generazioni di donne insegnanti a Cividale a confronto” che si terrà, alle ore 19, presso il Salone Sociale in piazza Foro Giulio Cesare n. 14.

Un incontro, aperto a tutti, con alcune insegnanti del cividalese di diverse età, che si sono dedicate con passione all’insegnamento e, durante il quale, verranno proiettate anche delle video – interviste. Un momento importante per aprire una riflessione sul contributo culturale che le donne danno e hanno dato a tante generazioni.

Per info: info@somsicividale.it oppure 0432.734116