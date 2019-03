Giovani, friulane e donne: così rinasce il pensiero

Se ne sente proprio il bisogno, come di aria fresca dopo una nottata di malattia. Quando apri le finestre e respiri l’alito sottile del mattino. Più che figli del pensiero debole, noi friulani di quest’oggi vuoto e stinto siamo piuttosto il parto prematuro di un non pensiero. Perché quel ‘tarlo mai sincero’ costa tutta la fatica della resistenza al blob viscoso e molle dell’uniformità. E la società friulana di oggi si allinea obbediente al flusso di tendenza (quello di coscienza è troppo pericoloso), sia essa politica o modaiola, smarrendosi nella distrazione, nella crisi profonda della sua più che millenaria identità, o peggio in quella vuotezza che preferisce sempre il grigiore della moltitudine al colore brillante dell’affermazione di sé.



La cultura, dalle nostre parti, si è profondamente imborghesita: si è lasciata addomesticare per apparire più elegante nei salotti buoni del momento, oppure si è fatta falsamente contestatrice, ma pur sempre ostentata come appannaggio di pochi, tanto nei jazz club finto alternativi per musicisti in pashmina quanto nelle rassegne cinematografiche per raffinati intenditori o nei troppi ‘eventi imperdibili’ coccolati dagli sponsor, sempre più grandi e lontani dalle urgenze che gridano negli angoli più dimenticati delle nostre città, sulle panchine delle stazioni (finché non segheranno via anche quelle) o sui sagrati delle chiese, sempre più fredde, vuote e incapaci di amore.



Per fortuna che ci sono loro. E sono in tante. Donne, friulane e giovani, quindi assolutamente eretiche-erotiche: libere dagli schemi, non abituate al mangime delle gabbiette, volano alto, anche se gli assessori alla cultura non si accorgono di loro. Guardatevi un po’ in giro: seminano i fiori di domani. E i germogli già si vedono. Vanessa ha vent’anni, e con la connivenza di una barista organizza serate clandestine di cabaret politico: un palco di legno, quattro luci, la prima bevuta è gratis, come lo sono le idee che sbocciano in monologhi teatrali, poesie, canzoni. Tutto in friulano, tutto nuovissimo, rivoluzionario, arruffato e sgarbato come lo sono i capelli di lei. Dove? In un altrove vicinissimo, tra Udine e Palmanova. E poi c’è la ‘dumble cjargnele’, la ragazzina carnica, che ha messo gli occhi sulla casa del Popolo di Prato sognando che possa di nuovo dare voce a chi non ce l’ha: un brivido straordinariamente anarchico, tutto da riscoprire, contro i re e i tiranni di oggi, tetri e idioti, dunque pericolosissimi, proprio come quelli di ieri.