Giovani protagonisti con Arci Servizio civile

La Regione ha istituito con la LR 11/07 il Servizio Civile Solidale regionale rivolto a giovani di 16-17 anni e il 23 aprile è stato pubblicato il bando per la selezione di giovani interessati a questa esperienza, nata per sviluppare e valorizzare lo strumento sul territorio, creando occasioni per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. Questo avviene mediante l'organizzazione di attività riconosciute e retribuite a favore dei ragazzi più giovani e che hanno anche lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità stessa.

L'obiettivo è quello di promuovere tra i giovani una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza attraverso progetti che veicolano messaggi di cittadinanza attiva e di impegno sociale e favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali e del proprio ruolo. In quest'ottica, il servizio civile solidale promuove anche il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale. L'impegno è di 360 ore distribuite nell'arco dell'anno ed è previsto un riconoscimento economico.

Arci Servizio Civile sarà attiva in Friuli Venezia Giulia con 11 progetti di servizio civile solidale: sette a Trieste (Aggregazioni - AMIS, Cultura della montagna - Monte Analogo, Immagini possibili - Oltre Quella Sedia, Liberamente - Arci, PopArt - ZSKD, Reti creative - Arci Servizio Civile, Sport come opportunità di crescita - ZSŠDI) mentre uno è previsto a Udine (Sparks - Get Up), a Muzzana del Turgnano (Cultur@ambiente - Buteghe), a Carlino (#Generazionigenerano - A.F.D.S.) e a Latisana ( Latisan@attiva -A.F.D.S) dando la possibilità a 38 giovani di mettersi in gioco.

I progetti si occupano, tra l'altro, di organizzazione e gestione di iniziative sportive, ambientali e culturali; attività nel campo della comunicazione; diffusione della cultura della cittadinanza attiva; educazione alla legalità e alla progettazione partecipata; promozione del commercio equo-solidale; sviluppo di centri di aggregazione giovanile; servizio di doposcuola multiculturale; supporto nel campo della disabilità.

L'inizio è previsto nel mese di luglio e andranno ad aggiungersi ai 56 giovani del Servizio Civile Universale (18-28 anni), e alle due ragazze del Servizio Volontario Europeo provenienti dalla Germania e dalla Serbia, per un totale di 99 giovani.

Arci Servizio Civile è la più grande associazione italiana no-profit dedicata esclusivamente al servizio civile che mette a disposizione dei giovani l’opportunità di dedicare un anno della propria vita per conoscere se stessi, agire per promuovere i diritti delle persone, partecipare alla vita sociale, sostenere i valori della pace e della nonviolenza.

Gli interessati possono rivolgersi negli uffici di Arci Servizio Civile in via Fabio Severo 31, a Trieste entro il 24 maggio. Info: www.arciserviziocivilefvg.org.