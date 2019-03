Giovani talenti a Bordano

È stata una serata all’insegna dalla passione, dell’impegno, dell’amore per il territorio e del valore delle relazioni quella di giovedì 14 marzo a Trasaghis. Nel primo appuntamento del ciclo di incontri «Storie di scelte riuscite», otto “giovani talenti” del territorio hanno raccontato le proprie storie.



Nicola Fogliarini, cantante, ha raccontato come la vita – propria, altrui e dell’essere umano in generale – possa trasformarsi in un brano e avere successo pur non rincorrendo i temi dominanti del mercato musicale odierno. Gilda Gonzales, imprenditrice volata da una città di tre milioni di abitanti come Buenos Aires a una terra, il Friuli, fatta di piccole comunità ricche di storia, ha espresso la sua soddisfazione per aver creato un bar “insolito” nel quale le persone trovano pace, compagnia e possibilità di dialogo. Alessandra Lepore, architetto, ha condiviso la fatica di affermarsi in un ambito ancora prevalentemente maschile, difendendo la propria competenza e vincendo le minacce alla propria autostima, anche grazie al lavoro di squadra con le proprie colleghe. Nicole Peressotti, che per motivi sanitari da calciatrice è ritornata studentessa, ha raccontato come si possa reinterpretare una passione avviando un percorso universitario per diventare fisioterapista e nel contempo occupandosi di giornalismo sportivo. Laura Iogna Prat, medico internista, ha testimoniato la sua determinazione nell’affrontare tanti anni di studio, un lavoro complesso – nel suo caso “composto” tra tre differenti incarichi in Friuli, in Alto Adige e a Londra – e l’impegno a formarsi costantemente, con l’intenzione di portare in Friuli il sapere appreso e sviluppato in un centro d’eccellenza in Europa. Gianpietro Serafini, calzolaio, ha narrato come una passione alimentata grazie alla vicinanza a un “maestro del mestiere” possa diventare una professione creativa che si destreggia tra il continuo problem solving in risposta alle esigenze del cliente e i vincoli che la burocrazia impone. Giulia Tollis, drammaturga, ha trasmesso la soddisfazione derivante dal “sentire” e “vedere” il proprio pensiero e le proprie parole in scena e ha sottolineato come esperienze collaterali alla formazione scolastica e universitaria – per esempio le esperienze di avvicinamento al teatro vissute negli anni del liceo, così come quelle di volontariato vissute in campo sociale – abbiano contribuito al proprio percorso e all’affermazione della propria passione.



Il terzo ed ultimo incontro con le storie riuscite di giovani del territorio si svolgerà giovedì 28 marzo, alle ore 20.30 presso la Sala consiliare di Bordano. Altri sette giovani ricostruiranno i propri percorsi formativi e professionali, condividendo con il pubblico motivazioni e speranze, incognite e difficoltà, risultati raggiunti e obiettivi per il futuro.

Interverranno Giada Carmassi, atleta, Mattia Del Moro, cantautore e architetto, Paolo Petrin, educatore professionale, Marco Pascoli, storico della Grande Guerra, Arianna Picco, visual designer, Gianluca Picco, praticante avvocato, e Maria Santuz, insegnante.



Anche in questa ultima serata dialogherà con loro il giornalista e formatore dell’Associazione Media Educazione Comunità Davide Sciacchitano, che inviterà gli ospiti a proporre anche alcune considerazioni sul loro rapporto con questo territorio e sul ruolo che esso ha avuto nel loro percorso. Obiettivo del progetto è infatti non solo quello di incoraggiare altri giovani a riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità presentando esempi di passioni che si sono tradotte in professioni concrete, ma anche quello di stimolare la comunità in una riflessione costruttiva sulle possibilità che l’Alto Friuli offre ai giovani per formare le loro competenze e realizzare le loro aspirazioni.



«Storie di scelte riuscite» è una delle azioni del progetto «Cittadinanza digitale e partecipazione giovanile» (L.R. n. 5/2012), promosso dal Comune di Trasaghis, dall’Associazione Media Educazione Comunità e dalla Rete «B*sogno d’esserci» e finanziato dalla Regione. Il progetto è realizzato in continuità con le esperienze che hanno dato vita al team multimediale redattore del blog «Fuori dal comune» (www.blogfuoridalcomune.it) e al gruppo «Officina di cittadinanza», artefice di Re(si)stiamo, un’indagine sullo spopolamento del territorio (www.officinadicittadinanza.com).