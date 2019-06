Giulia D’Orlando è la prima Miss Telefriuli

Non sono sicuramente state deluse le attese dei telespettatori che ieri sera, in diretta su Telefriuli, hanno assisto all’elezione della prima Miss Telefriuli, titolo valido per Miss Italia 2019. La direzione e la squadra tecnica dell’emittente regionale e lo staff dell’agenzia modashow.it, esclusivista regionale del concorso, hanno prodotto uno spettacolo fatto di bellezza, moda, eleganza, ballo e musica.

La fascia di “Miss Telefriuli” è stata assegnata a Giulia D’Orlando, 21enne di Tolmezzo, studentessa in economia aziendale con la passione della moda e del tracking in montagna che sogna un futuro da imprenditrice.

Con Giulia, sono state anche premiate: Mara Stefanuto, commessa di 23 anni di Pradipozzo di Portogruaro, seconda classificata che si è aggiudicata il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza Giada Masatto di Ronchis, 21enne, studia danza classica, contemporanea e recitazione; al quarto posto Francesca Santin, 18 anni di Trieste, studentessa; quinta classificata Roberta Chiesurin, vent’anni di Pordenone, lavora in un’azienda tessile; al sesto posto, Maria Teresa Gonzalez, 22 anni, di Manzano, cameriera.

Allo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, coordinato da Paola Rizzotti con la regia di Pierangelo Buttazzoni hanno partecipato tredici concorrenti che hanno sfilato in abito e body e, per celebrare gli ottant’anni di “Miss Italia”, con abiti e costumi da bagno vintage degli anni ‘50, ‘60 e ’70.

Oltre alle sfilate anche tanta musica: la colonna sonora è stata curata dal dj Gian Marco De Michelis; si sono poi esibiti “dal vivo” il maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax” e la cantante Sara Ciutto. Coinvolgenti, poi, le esibizioni di ballo proposte dal Club Diamante Fvg.

Ospiti dello show: Elisa Stante “Miss Friuli Venezia Giulia 2018”, Alessia Giacomini “Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2018”, Cler Bosco ed Eleonora Moretuzzo, già elette quest’anno, rispettivamente, “Miss Tavagnacco” e “Miss Latisana”.

Le premiate sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.