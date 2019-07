Giulia di Tolmezzo prefinalista di Miss Italia

Il Friuli Venezia Giulia ha la sua prima prefinalista nazionale per l’ottantesima edizione di “Miss Italia”! Si tratta di Giulia D’Orlando, ventun anni di Tolmezzo che, ieri sera, sulla passerella allestita sulle piscine del Camping Village “Pino Mare” di Lignano Sabbiadoro, si è aggiudicata il titolo di “Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia” conquistando così l’accesso alle “prefinali nazionali” di “Miss Italia”.



Giulia, studentessa in economia aziendale ha la passione della moda e del tracking in montagna; tra gli attori e le attrici, apprezza molto Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence; Michelle Hunziker, è invece il personaggio televisivo che preferisce.



Ha deciso di partecipare a Miss Italia per mettersi in gioco e per superare i propri limiti.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò ed organizzato dalla Direzione del Camping in collaborazione con l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, ha visto le concorrenti protagoniste di una serie di sfilate in abito elegante, body e costumi da bagno che sono state intervallate da applaudite esibizioni dal vivo della cantante Sara Ciutto.



Per iscriversi a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.