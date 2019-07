Giulia Magagnin è Miss Pordenone

Giulia Magagnin, 19 anni, impiegata di Cordenons è stata eletta “Miss Pordenone”, titolo valido per “Miss Italia 2019”. L’elezione è avvenuta al termine della selezione svoltasi in Piazza XX Settembre a Pordenone dove, con Giulia, sono state anche premiate: Giada Da Rugna, 18 anni di Fonzaso, studentessa in ragioneria “Miss Rocchetta Bellezza”; al terzo posto Vivian Baron, 18 anni di Pontebba, diplomata al liceo delle scienze umane; quarta classificata “Miss Be_Much” Brenda Pellizzari, 24 anni di Volpago del Montello; quinta, Alessia Orlandi, 18 anni di Udine, studentessa al liceo di scienze applicate; al sesto posto, Elisa Zuin, 24 anni di Pravisdomini.

Giulia Magagnin, Giada Da Rugna e Vivian Baron sono ammesse alle finali regionali di “Miss Italia” in Regione in programma nelle prossime settimane ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

In occasione della selezione a Pordenone è stato assegnato a Ionela Cojocaru, diciassette anni di Ramuscello (Pn), studentessa in odontotecnico il titolo di “Miss Mascotte Pordenone”. "Miss Mascotte" è un titolo riservato a ragazze non ancora maggiorenni che vogliono comunque iniziare il percorso di selezioni per "Miss Italia" e conquistarsi un posto alle finali regionali nel 2020. Può partecipare a "Miss Mascotte" chi compie diciassette anni entro il 25 agosto 2019.

La selezione, organizzata dall’ Associazione Sviluppo e Territorio e dal Comune di Pordenone, è stata coordinata da Paola Rizzotti e presentata da Michele Cupitò. Le varie sfilate sono state intervallate da applauditi interventi musicali del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”.

