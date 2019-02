Gli under 25 hanno già scelto altri social

Il successo di Facebook non è un fenomeno completamente intergenerazionale, perché esiste un’intera fascia di pubblico che abitualmente non clicca ‘mi piace’: gli under 25. Negli ultimi due anni, gli utenti sotto i 18 anni del social network fondato da Mark Zuckerberg sono scesi in percentuali a due cifre e il saldo negativo è ancora più significativo se si tiene conto della fascia di popolazione al di sotto dei 25 anni: i consumatori di oggi, ma soprattutto di domani. Il primo approdo, non solo per i più giovani, è Instagram, che in Italia ha già raggiunto quasi la metà degli iscritti a Facebook, con una percentuale di utenti under 30 superiore al 50%. Il social network dei giovanissimi per definizione resta Snapchat, che però rimane confinato a numeri molto più limitati, vista anche la sua natura più ludica che informativa.

In giro per il mondo, sono altri però i social che stanno cambiando il panorama dei giovanissimi: Musical.ly, che consente di produrre video in playback, della durata massima di 15 secondi, durante i quali gli utenti ballano o cantano le hit del momento, usando - come Snapchat - filtri ed effetti. L’Italia risulta uno dei paesi in cui la comunità di questo social network è cresciuta più rapidamente, anche grazie all’effetto dei muser , giovanissime celebrità - magari già youtuber - da decine di milioni di follower, praticamente sconosciuti alla ex categoria dei ‘matusa’ (oggi: diversamente giovani). Altri social per giovanissimi sono Live.ly, una piattaforma che si sostiene con la vendita delle emoji (!) in cambio di visibilità (questa l’abbiamo già sentita…), Snow e ThisCrush, app che spesso vengono dal Far East e hanno, agli occhi dei giovani(ssimi), il merito di non essere infestate da ‘vecchi’.