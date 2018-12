Gran finale a Gorizia per Mittelmoda District

La sesta edizione di “Mittelmoda District”, il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo abbigliamento e moda della Regione, si prepara alla fase finale, in programma venerdì 14 dicembre a Gorizia, nel quartiere fieristico di via della Barca, dalle 9.30 alle 13.

Coinvolti oltre 500 studenti provenienti da tutte le scuole di moda della regione, che parteciperanno all’evento di venerdì assieme ai loro docenti. Per questa edizione, Mittelmoda District ha scelto come guest school l’Accademia di Costume e Moda di Roma, una realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda, che ha sfornato stilisti di altissimo livello tra cui Alessandro Michele, che è a capo dell’ufficio stile di Gucci, dove ha portato una ventata di rivoluzione alla base dei nuovi successi del noto brand. La mattinata sarà scandita da diversi momenti qualificanti sia dal punto di vista formativo che professionale.

Il programma inizierà con la proiezione di due video: il primo racconterà i 25 anni di Mittelmoda The Fashion Award - il concorso internazionale “senjor” rivolto alle accademie ed università di moda di tutto il mondo, da cui il “junior” Mittelmoda District ha preso vita -; il secondo narrerà la storia di Benetton Group, una delle aziende di moda più note nel mondo, resasi disponibile ad ospitare i ragazzi del District alle porte di Treviso, per una visita didattica all’interno dei propri spazi creativi, degli studi e dell’archivio.

Seguirà un’intervista dedicata a Mauro Muzio Medaglia, già alunno di una delle Scuole della Regione e vincitore di una passata edizione di Mittelmoda District, attualmente allievo dell’Accademia di Moda e Costume di Roma. Al temine della sua testimonianza, si proseguirà con un intervento formativo da parte di due testimonial d’eccezione, professionisti della moda e rappresentanti di aziende del settore tessile-abbigliamento: Fabio Benassi – Ufficio Stile Twin Set e di Simona Nicolosi – Jewelry designer and owner Maymoma. Nel corso della loro Lectio Magistralis, illustreranno agli studenti le dinamiche di una realtà aziendale filtrata dall’esperienza personale e offriranno una panoramica sul fashion system.

Sarà poi il momento dedicato all’attesa sfilata in cui saranno presentati i 18 progetti finalisti del Concorso Mittelmoda District (abiti e accessori), che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto, tra le centinaia di proposte iscritte.

Oltre alle creazioni dei finalisti, al Concorso Regionale Mittelmoda District 2018 sfileranno, come anticipato in apertura, le collezioni di alcuni talentuosi Alumni di Accademia di Costume e Moda di Roma, realtà di eccellenza per l’alta formazione nella moda in Italia e all’estero, fondata a Roma nel 1964. Presenti alle premiazioni, tra le autorità, l’assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini e il Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna.

Al termine della sfilata saranno premiati i tre vincitori assoluti dell'edizione 2018, uno per sezione in concorso: Stilismo abiti/accessori, Texture/Materiali e Sviluppo/modellistica.

ECCO l’ELENCO DEI FINALISTI:

CATEGORIA STILISMO E ACCESSORI - Sara Cataldi 4M ISIS “L. ZANUSSI”, Pordenone, Chiara Lombardi e Matilde Pernarcic 4C (lavoro di coppia) – “E. E U. NORDIO”, Trieste, Filippo Radin 2° Design Moda ISA “MAX FABIANI”, Gorizia, Natalia De Simon 4A PTS ISIS “R. D’ARONCO”, Gemona del Friuli, Stefano Temel 5D – “G. SELLO”, Udine e Aurora de Luca 3AMO ISIS “R. COSSAR – L. DA VINCI”, Gorizia.

CATEGORIA TEXTURE E MATERIALI - Jennifer Marcuzzo 4M ISIS “L. ZANUSSI”, Pordenone, Pietro Tull 4C “E. E U. NORDIO”, Trieste, Brancatelli Annamaria, Chiopris Alessia, Fraussin Gaia, Montanari Isabella (lavoro di gruppo) 5A Design Moda – ISA “MAX FABIANI”, Gorizia, Aurora Galvani 4 PTL - ISIS “R. D’ARONCO”, Gemona del Friuli, Aurora Filip 4D “G. SELLO”, Udine e Caril Schabetz 3 AMO ISIS “R. COSSAR – L. DA VINCI”, Gorizia.

CATEGORIA MODELLISTICA - Melissa Belgrado 5M ISIS “ZANUSSI”, Pordenone, Anastasia Ivanov 4C – “E. E U. NORDIO”, Trieste, Lisa Toffolini 4 PTS - stilismo ISIS “R. D’ARONCO”, Gemona del Friuli, Giada Marchese 3 AMO - ISIS “R. COSSAR – L. DA VINCI”, Gorizia, Francesca Fioretti 4B - ISA “MAX FABIANI”, Gorizia e Letizia Celotti 4D – “G. SELLO”, Udine.

GLI ISTITUTI: Isis “R. M. Cossar - L. da Vinci” Gorizia, Isis “R. D’Aronco” Gemona, Liceo Artistico “M. Fabiani” Gorizia, Liceo Artistico “E. e U. Nordio” Trieste, Liceo Artistico “G. Sello” Udine e ISIS “L. Zanussi“ Pordenone.

Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione, Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste/Gorizia – Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia.