Gran finale per il progetto PercorRsi

Evento di chiusura, dalle 9.30 di giovedì 9 maggio all’Ires di Udine in viale Ungheria, del progetto PercorRsi, promosso dalla Regione e cofinanziato dal Fondo sociale europeo per diffondere i principi della responsabilità sociale d’impresa in Friuli Venezia Giulia.

Sarà l'occasione per diffondere i principali risultati raggiunti dalla sperimentazione e proporre una riflessione sul tema della Rsi e sulle ricadute e i benefici per il sistema produttivo e per il territorio in generale.

L'incontro è rivolto a tutti gli interessati previa iscrizione dalla pagina dedicata dal sito www.iresfvg.org. Per maggiori informazioni tel 0432/505479.