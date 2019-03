Grandi successi per il Liceo Leopardi-Majorana

Hanno superato la fase regionale e passano alle finali nazionali, che si terranno ad aprile a Torino, in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia: per la categoria junior, Benedetta di Terlizzi (arrivata seconda in regione, ma la prima classificata è finalista assoluta e accede direttamente), che frequenta la classe 2^ B classico; per la categoria senior, Caterina Moro (prima in regione, con un punteggio davvero significativo), che frequenta la classe 5^ C classico.



I risultati complessivi dell’intera pattuglia di studenti che si sono cimentati nella competizione, difendendo i colori del nostro liceo, sono davvero molto positivi e rappresentano un grande motivo di soddisfazione e di orgoglio per la scuola. Si aggiungono infatti, a conferma del valore dei processi di insegnamento e apprendimento sviluppati nei diversi indirizzi di studio che la scuola offre, ai dati significativi già rilevati con le prove INVALSI, dove il liceo Leopardi-Majorana svetta con performance che lo collocano sempre al di sopra di tutti i livelli considerati, dal nazionale al locale.

Le due ragazze saranno accompagnate nella trasferta torinese dalla prof.ssa Fausta Morassutto e potranno vivere un’esperienza significativa, condividendola con studenti eccellenti che provengono dalle diverse regioni d’Italia e anche dall’estero. Ricco il programma della manifestazione, che ha l’obiettivo di valorizzare il talento dei ragazzi e soprattutto il valore della nostra lingua e della nostra letteratura.



OLIMPIADI DI MATEMATICA 2019: la squadra del LeoMajor sbaraglia gli avversari in provincia.

Ottimo piazzamento per la squadra del LeoMajor alla gara a squadre di matematica che si è svolta nei giorni scorsi a Udine, valida per la qualificazione alle Olimpiadi Nazionali di Cesenatico, che si svolgeranno dal 2 al 5 maggio. I nostri ragazzi hanno battuto la concorrenza di tutte le altre scuole del territorio, classificandosi primi in provincia di Pordenone.

In precedenza, Nicola Da Ponte, punta di diamante della squadra, era arrivato primo nella gara individuale delle stesse Olimpiadi di matematica e perciò avrà il compito aggiuntivo di difendere anche in modalità “uno contro tutti” i colori del LeoMajor e di tutta la scuola superiore della provincia di Pordenone, nella combattutissima finale nazionale.



I ragazzi hanno dimostrato un altissimo livello di abilità matematica e sono sicuramente pronti a confrontarsi con le migliori squadre nazionali. Un piccolo, grande record per il nostro Liceo che torna a Cesenatico per due anni consecutivi, sia nella gara a squadre che in quella individuale.

Complimenti al capitano Nicola Da Ponte 5Bs, e ai componenti di squadra: Federico Raffin 5Bs, Lorenzo Vettor 5As, Emanuele Savoia 5Cs, Marco Nascimben 3Es, Matteo Trevisan 3As e Fares Hasan 4Cs.



Considerato che uno studente dell’indirizzo di scienze umane si è di recente guadagnato la finale nazionale alle olimpiadi di filosofia, classificandosi primo in regione FVG, si può ben dire che l’eccellenza abita al liceo Leopardi-Majorana, ed è ben distribuita nelle sue, tante, diverse aule.