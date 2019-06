Greenpeace in piazza a Udine per la Giornata degli oceani

Sabato 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, i gruppi locali di Greenpeace dislocati sul territorio nazionale organizzeranno una tappa a tema, dedicata all'evento. All'iniziativa aderisce anche il gruppo di Udine (http://greenpeaceudine.altervista.org/), attivo dal 2015 con attività di divulgazione sul territorio.



Il gruppo di Udine, sabato 8, organizza un evento itinerante in stile Flash Mob, che partirà alle 17 dal centro città per spostarsi in Piazza Matteotti, piazzetta del Lionello e Piazza della Libertá. Un Flash Mob molto originale con qualche sorpresa che gli organizzatori sveleranno domani. Nell'occasione saranno anche mostrate immagini e dati sul problema dell'uso della plastica 'usa e getta', in particolare gli effetti che si ripercuotono sulla salute degli oceani ma soprattutto le possibili soluzioni da mettere in atto.