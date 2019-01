I presepi conquistano i visitatori: oltre 30mila a Villa Manin

La sala congressi di Villa Manin a Passariano di Codroipo oggi ha ospitato la cerimonia di finale di "Presepi in Villa Manin", esposizione di un centinaio di presepi provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia come anche dal resto d'Italia (quest'anno, per la prima volta, pure una Natività dalla Tanzania). Un evento organizzato per la decima volta nell'Esedra di Levante del complesso dogale dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia durante il periodo natalizio.

"Complimenti a voi - ha dichiarato, rivolgendosi al pubblico dei presepisti, Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale Pro Loco - per la vostra passione e la vostra grande manualità: avete creato delle opere che hanno emozionato, testimonianza allo stesso tempo di fede e tradizione".

Con l'occasione Pezzarini ha svelato i numeri record di questa edizione del progetto: a Villa Manin sono stati 30 mila i visitatori che hanno ammirato le 108 opere in esposizione nell'Esedra di Levante. Con l'occasione è stato tributato un applauso speciale alla squadra del Comitato che ha curato l'allestimento e soprattutto alla signora Lia Furlanis che ha garantito l'apertura lungo tutto il periodo della mostra. A questi si aggiungono, su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, altri 130 mila visitatori nei 216 siti del Giro Presepi, nel quale sono stati curati degli itinerari turistici insieme a PromoTurismoFvg, nonché oltre 2 mila persone nella Galleria Tina Modotti di Udine dove insieme al Comune è stata realizzata una nuova mostra.

"Una manifestazione davvero importante - ha aggiunto il consigliere regionale Mauro Di Bert, che ha portato anche il saluto del presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin - sia sotto l'aspetto religioso che turistico, visto il grande richiamo che sa generare".

Sono intervenuti pure l'assessore comunale di Codroipo Tiziana Cividini (presente anche il collega di giunta Graziano Ganzit), che ha sottolineato il valore del progetto anche per come sa coinvolgere artisti di tutte le età, l'assessore comunale di Udine Maurizio Franz che ha auspicato la crescita della mostra che si tiene nel capoluogo friulano visto il riscontro positivo di questa prima edizione ed Edgarda Fiorini consigliere della Fondazione Friuli che ha lodato la sapienza artigiana delle mani dei maestri presepisti. Tutti hanno poi premiato i presepisti insieme anche al rappresentante di CiviBank Andrea Castellarin.

Pezzarini ha anche annunciato che insieme a uno degli artisti, Claudio De Lucchi che ha sempre partecipato a tutte le edizioni di Presepi in Villa Manin, sarà avviata nei prossimi mesi una scuola di formazione per presepisti targata Pro Loco, in modo da insegnare come realizzare a mano delle Natività coinvolgenti, emozionanti e capaci di unire fede e tradizione.

Rivelata anche la classifica di gradimento da parte dei visitatori, che al termine della visita nell'Esedra sono stati invitati a indicare il loro presepe preferito: primo posto per Michele Vignando, secondo per Chiara Bertoia, terzo Giuliano Petracco, quarto Innocente Janes - Gruppo presepi Polcenigo, quinto Nino Bidini, menzione speciale per alla scuola Primaria Ellero di Tricesimo. Emozionante applauso infine alla memoria di Pietro Nonis, uno dei presepisti storici della mostra venuto a mancare nel corso dell'ultimo anno ma una cui opera, grazie alla disponibilità della famiglia, è stata inserita nell'esposizione.

Presepi Fvg è un’iniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il sostegno della Fondazione Friuli. Il progetto gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e del Comune di Codroipo, nonché della collaborazione con il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ERPAC-Ente Regionale per il Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia - Villa Manin, PromoTurismoFVG, Società Filologica Friulana, Messaggero Veneto e con il contributo di CiviBank. Media partner Il Friuli e Telefriuli.