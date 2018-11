Idee regalo aspettando il Natale: shopping days e marcatino in piazza

In attesa del Natale, tornano gli Shopping Days, da venerdì 9 a domenica 11. La manifestazione, organizzata da Confcommercio Udine, offre sconti mediamente tra il 15 e il 30%.

Con una formula consolidata da oltre vent’anni nei negozi udinesi, “anche in questa occasione – dice il presidente mandamentale di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan - Shopping Days servirà a dare un segnale di vitalità a settori commerciali, che stanno cercando di riavvicinarsi ai numeri pre-crisi dopo anni di difficoltà”.

Confcommercio ha hiesto al Comune la possibilità di utilizzo gratuito dei parcheggi in struttura domenica 11, così come già accade per quelli a raso, visto che i parcometri domenica non funzionano.



Un nuovo allestimento artistico e nuove luminarie curati da UdineIdea, l’associazione che comprende numerose vie e, quindi, attività del centro, un calendario ricco di eventi pensati per le famiglie e un laboratorio dedicato all’artigianato, sul modello di quello organizzato a Friuli Doc.



Sono questi gli ingredienti del tradizionale Mercatino di Natale organizzato da Confartigianato Udine Servizi e Confartigianato-Imprese Udine in collaborazione con il Comune di Udine. Il mercatino sarà ospitato in piazza San Giacomo, dal 30 novembre al 26 dicembre.



Le 16 casette previste potranno ospitare imprese interessate a vendere prodotti agroalimentari confezionati, di artigianato artistico, di artigianato per la casa e articoli da regalo.

Le imprese interessate hanno tempo fino al 10 novembre per chiedere di partecipare. Visto il successo delle passate edizioni, però i posti sono quasi esauriti.