Ieri, oggi... sempre

Ingegneri, designer, inventori si adoperano per mettere a punto nuovi materiali, ieri come oggi. Le occasioni? Le passate guerre come pure l’autarchia di fascista memoria stimolarono molto la sperimentazione. Oggi c’è l’impellente necessità di inventare materiali e processi sostenibili, magari utilizzando gli scarti di una società che consuma tanto ma non riesce a smaltire.

Gommapiuma, compensato, nastrocord, vetrocemento e linoleum: sono solo alcuni esempi di materiali che designer e architetti hanno saputo abilmente usare per progettare.



Ognuno ha una storia da raccontare. La gommapiuma, per esempio, era stata utilizzata per attutire il rumore dei motori aerei già nella Prima guerra mondiale, ma fa la sua apparizione nel mondo del design alla VI Triennale di Milano del 1936 dove figurano diversi ambienti progettati, tra gli altri, da Franco Albini e Gio Ponti. Troverà ampia diffusione in abbinamento con il nastrocord con la fondazione della Arflex, spin off della Pirelli che cercava nuove applicazioni per i due materiali di sua produzione. Fu una rivoluzione nella forma delle poltrone, sostituendo molle e imbottiture di lana, di piume o di crine di cavallo, piuttosto che di foglie di granoturco o paglia.



Attualmente le sperimentazioni su nuovi materiali sono all’ordine del giorno: oggetti di scarto, materiali di imballo e nuove plastiche sono tra le materie prime dal maggior potenziale creativo usate dai designer. Qualcuno affonda le radici anche nella tradizione friulana: il copertone della bicicletta che diventa una suola non ci ricorda i nostri scarpet? Le plastiche naturali: un tema delicatissimo e in costante evoluzione. Abbiamo imparato ad adattarci alle borse per la spesa realizzate con plastiche naturali come la Bio-Pal, derivata dal processo di formazione del glucosio, e la Mater-Bi, che ha come materia prima il mais. Pensiamo anche a Plasticiet, conglomerato di plastica dall’aspetto gradevole – aspetto da non sottovalutare per l’applicazione ad oggetti d’uso quotidiano – e ai marmi e alle pietre sintetiche, conglomerati di scarti di quei materiali di origine naturale con prestazioni anche superiori. Il materiale composito che ha per base un prodotto di scarto naturale, che siano latte, fondi di caffè, cocco, alghe, banane, mele o ciliegie, sembra sia il punto di partenza per nuovi materiali e nuovi oggetti. All’inventiva del designer le applicazioni.



A proposito di materiali forse non tutti sanno che proprio il Friuli è stato teatro di una storia imprenditoriale citata nella Treccani come tappa storica nella ricerca dei materiali sintetici. In Italia la produzione di vetroresina è legata al nome di un imprenditore udinese, Gian Pietro Borgnolo che ne inventò, brevettò e detenne il nome fino al 2000. Il successo delle imprese da lui fondate fu dovuto alla realizzazione di grandi impianti come silos e tubature, ma le sue sperimentazioni riguardarono anche oggetti d’arredo o collegati al mondo dello sport. Negli ultimi anni stava sviluppando perfino un progetto per la produzione di energia pulita dal mare, un tema affrontato nelle più attuali ricerche di design.



E allora, sono i materiali a ispirare il design o prima si inventa l’oggetto e poi si cerca il materiale per realizzarlo? Siamo nel paradosso dell’uovo e della gallina e in presenza di un ragionamento circolare, come circolare sempre di più deve essere la nostra economia. Con una certezza: i materiali stimolano la creatività dei designer.