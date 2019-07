Il Conad di via Locchi dona 700 euro alla Uildm

Un contributo a sostegno della lotta alla distrofia muscolare arriva dal Conad City di via Locchi, a Gorizia, alla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) della città giuliana. Dal 22 al 28 giugno su ogni scontrino emesso alle casse del punto vendita, dieci centesimi sono stati devoluti a sostegno dell’attività dell’associazione, per un totale di 700 euro.



La cifra è stata consegnata da Gianluca De Stasio, socio caponegozio del Conad City, ai rappresentanti della realtà impegnate nella lotta a questa patologia; la consegna simbolica si è svolta sabato 29 giugno in occasione della tombola cittadina che da anni viene organizzata in Piazza Vittoria con finalità benefiche dalla Pro Loco a sostegno di associazioni locali. Quest’anno il ricavato dell’attività sarà utilizzato per l’acquisto di pedane rimovibili per eliminare le barriere architettoniche di alcuni esercizi pubblici del centro cittadino. Ai contributi così raccolti si sono aggiunti i 700 euro derivanti dall’iniziativa promossa da Conad.



«Abbiamo voluto dare un nostro contributo diretto – commenta il socio Conad Gianluca De Stasio - a chi attorno a noi è impegnato a contrastare gli effetti di questa terribile malattia. L’attenzione alla comunità in cui si opera e il sostegno a quanti si impegnano per il bene comune è una delle caratteristiche del nostro modo di fare impresa: siamo sì imprenditori del commercio, ma prima di tutto cittadini, e abbiamo a cuore il benessere del nostro territorio e di chi ci vive».



Nella foto il socio Conad Gianluca De Stasio consegna la somma a Giampiero Licinio (Pres. Assoc. Para Tetraplegici Nord Est, Gorizia) e Giorgio Lorenzoni (Presid. Pro Loco Gorizia)