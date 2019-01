Il friulano Jean-Pierre Xausa conquista Pitti Uomo

Anche quest’anno MrJP, alias Jean-Pierre Xausa, il remanzacchese pluricampione di baffi e barba ‘particolari’, è stato invitato a Pitti Uomo, a Firenze. Il friulano è stato testimonial del Tabarrificio Veneto di Sandro Zara e di Leonodo l’altra cravatta.

Ilian Rachov, designer di Versace, Silvio Fiorello e altre maison, lo hanno nominato testimonial di Pitti in quanto eleganza e stile Dandy & Gentleman. Tantissimi i personaggi presenti all’evento, come Costantino Vitaliano e Mariano Di Vaio, che non si sono fatti sfuggire uno scatto con il baffo più famoso d’Italia.

Durante la kermesse, mister baffo ha potuto sfoggiare alcuni dei suoi capi, realizzati da sartorie friulane, confermandosi un grande sostenitore del Made in Italy e dei maestri artigiani italiani.