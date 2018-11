Il futuro? Passa dall'agricoltura

L'innovazione è ciò che il mercato richiede oggi in campo agricolo e agroalimentare e proprio i giovani che presto si affacceranno al lavoro possono portare una ventata di novità nel settore. Questo il filo conduttore dell'incontro svoltosi oggi nell’auditorium dello Stadio Friuli di Udine, per iniziativa della Direzione Risorse Agroalimentari della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Autorità di Gestione del PSR, Programma di sviluppo rurale, al quale hanno partecipato quasi 300 tra studenti e docenti di tutti gli istituti tecnici agrari della regione.

L'incontro è stato ideato dagli organizzatori allo scopo di far conoscere le proprie attività e lo stato dell'arte del comparto alle giovani generazioni, indicando loro strumenti e opportunità che rendono possibile e interessante un futuro professionale in questo campo.

L'intenso susseguirsi di relazioni tecniche e testimonianze in presa diretta, è stato introdotto e moderato da Costantino Cattivello, tecnico dell'Ersa Fvg. Apertura con gli interventi istituzionali di Augusto Viola, Direttore Centrale Risorse agroalimentari, forestali e Ittiche, e Karen Miniutti, Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020, che hanno illustrato le motivazioni dell'incontro.

“Il PSR anche in questa programmazione ha dedicato agli under 40 oltre 27 milioni di euro - ha spiegato Viola -, ma sente la necessità di colmare un vuoto di rapporto che si è creato tra i giovani e le istituzioni dando un messaggio chiaro, ovvero che la Regione ed i fondi che essa gestisce sono a servizio anche loro e che nulla meglio del dialogo può portare ad una gestione più soddisfacente e performante delle risorse”.

Miniutti ha poi specificato che anche “in vista della nuova programmazione 2021-2027, nella quale ci saranno sicuramente linee di intervento dedicate ai giovani, è bene che le nuove generazioni ci rendano partecipi delle loro speranze per il futuro, delle loro visioni e necessità, in un clima di crescita reciproca nel quale far loro capire che le possibilità per l’avvenire possono essere varie e soddisfacenti”.

Nel corso della mattinata, è intervenuto anche l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier. "E' un momento di incontro importante per i nostri giovani che saranno futuri operatori e imprenditori del comparto agricolo - ha detto l'assessore Zannier -, perché oggi è più che mai necessario essere predisposti all'innovazione e avere una mentalità aperta rispetto alle sfide che il comparto sta vivendo. Sfide che devono essere affrontate in modo dinamico - ha aggiunto - in quanto le opportunità ci sono, ma vanno colte con tempestività nel momento in cui si presentano". Zannier ha poi continuato dicendo che "il poter vedere ed ascoltare sia alcuni esperti del settore, sia dei giovani che hanno iniziato un'attività di successo nel comparto è sicuramente un grande stimolo per i nostri giovani che si stanno affacciando a questo mondo".

Molto variegato il panel degli esperti, che hanno offerto agli studenti spunti temi molto diversi: Luciano Trentini, ex direttore CSO, organo di collegamento tra il sistema produttivo e la Commissione europea, sul "Mercato internazionale delle Produzioni ortofrutticole. Quale futuro fra tradizione e innovazione”; Marco Valerio Del Grosso, presidente della Società professionale Sintonia e dell'Associazione Nazionale Tecnici Specialisti in Agricoltura Antesia, nonché membro dell'Accademia dei Georgofili ha delineato "Il tecnico agricolo oggi: una professione nuova in continua evoluzione”, mentre de “I giovani, le idee e l’impresa, futuro d’Europa nell’agricoltura” ha parlato Francesca Ballali, docente dell'Università Popolare degli Studi di Milano, esperta di progettazione internazionale.

In seguito i giovani degli istituti agrari hanno potuto intervenire con domande agli esperti o presentando le proprie esperienze. Infine le testimonianze di giovani imprenditori (alcuni dei quali hanno usufruito con successo dei fondi messi a disposizione dal PSR) che hanno raccontato come si possa avere successo grazie alla forza delle idee, alla creatività, al coraggio e all'intraprendenza: Devis Bonanni, scrittore che vive un’agricoltura di auto-sostentamento in un paese della Carnia (Raveo); Michele e Roberto Pace, due fratelli titolari di una stalla di capre in Carnia a Preone che hanno usufruito dell’intervento PSR (fondi strutturali) attraverso il Comune di Preone contribuendo anche alla rinascita di un territorio precedentemente abbandonato; Francesco Feruglio, tecnico agrario (Ist. Brignoli di Gradisca d'Isonzo) di 26 anni e amministratore delegato dell'Azienda agricola “Ferula" di Staranzano; Morena Meneghini e Francesca Contessi, che hanno rilevato con Silvia Pittini l'ex Latteria turnaria in località Godo - Gemona del Friuli ora "GOT", dove producono e commercializzano formaggi; Walter Zamuner, giovane agricoltore di San Quirino, che dal 2010 ha sperimentato la coltivazione di zafferano in Friuli, riscuotendo ottimi risultati.