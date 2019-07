Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi dal Friuli all'Austria e alla Sicilia

Il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, appena rientrato da Tolmezzo dove ha partecipato alla cerimonia inaugurale del XXII Campionato Mondiale di Deltaplano, si sta preparando per due importanti trasferte che lo vedranno impegnato in Sicilia e in Austria nelle prossime settimane,

Il Coro del Gruppo parteciperà dal 12 al 22 luglio 2019 al 9° Festival Corale di Musica Popolare RA.CO.ES - Etna Cori Estate 2019 che si svolgerà a Ragalna in provincia di Catania e nei giorni seguenti è stato invitato ad esibirsi a Taormina, Siracusa e Noto.

Sabato 3 agosto 2019 invece il Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi rappresenterà pe il 23esimo anno consecutivo, la Bisiacaria e la regione alla Sfilata Internazionale di Costumi Popolari che si svolgerà a Villaco in occasione del 76esimo Villacher Kirchtag, la più grande manifestazione folcloristica austriaca e una delle più grandi in Europa. Il gruppo si potrà accompagnare nella trasferta austriaca telefonando al 3474612447.