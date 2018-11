Il maltempo ha messo in ginocchio l'area faunistica di Forni di Sopra

Il maltempo ha messo in ginocchio anche l’area faunistica di Forni di Sopra, gestita dalla cooperativa Pavees, provocando ingenti danni alle strutture. Nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 ottobre le forti precipitazioni e il vento incessante hanno abbattuto intere aree boschive all’interno e ai margini del parco. Il ‘Rio dei Gamberi’ che attraversa tutti i reparti degli animali si è ingrossato al punto da erodere le fondamenta dei ponti e delle recinzioni, fino a far collassare un intero costone che ha travolto e portato via con sé alcune strutture portanti dei recinti.

Le forti raffiche di vento hanno raso al suolo porzioni ancora non ben definite di zona boschiva. Almeno un centinaio di alberi sono collassati sulle strutture di contenimento, travolgendole e danneggiandole in maniera irreparabile. Alcune aree del parco sono ancora irraggiungibili, rendendo difficili le operazioni di messa in sicurezza.

All’alba di mercoledì 31 ottobre la situazione è apparsa fin da subito drammatica ma, per fortuna, gli animali erano salvi e al sicuro nei reparti interni. “Ci siamo subito attivati per il trasferimento urgente di tutte le specie ospitate”, spiegano dalla Cooperativa “e, grazie alla collaborazione del Comune di Forni di Sopra, dell’Azienda sanitaria 3 Alto Friuli, del Canile di Tolmezzo, del Comune di Forgaria nel Friuli, del dottor Cesare Avesani Zaborra (direttore del Parco Natura Viva di Bussolengo) e dei veterinari Stefano Pesaro e Gianmaria Pisani, le volpi e i gufi reali sono stati trasferiti il giorno stesso in un luogo sicuro. Nei giorni scorsi anche il bellissimo esemplare di lince euroasiatica è stato trasferito. Abbiamo chiesto aiuto ai tecnici del Progetto Lince Italia, un’associazione di esperti ricercatori dell’Università di Torino che opera sul territorio e si occupa di gestione di grandi carnivori. Insieme ai Carabinieri Forestali del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Tarvisio e con il supporto tecnico del Veterinario Stefano Pesaro dell’Ateneo, la lince è stata catturata e trasportata in un luogo sicuro, in una struttura specializzata gestita dagli stessi Carabinieri. Qui l’animale è un osservato speciale, è al sicuro e ci resterà fino a che l’area di Forni di Sopra non sarà sistemata”.

“A oggi stiamo lavorando incessantemente per il trasferimento dei cervi. Incalcolabili sono al momento i danni alle strutture. Altrettanto incalcolabili sono i tempi per ridare un volto al nostro parco. Mai avremmo pensato e voluto darvi una notizia così triste ma al momento l’Area faunistica di Forni di Sopra è chiusa. Augurandoci che questo sia solo un arrivederci, vi ringraziamo per la solidarietà che ci state mostrando”, concludono dalla cooperativa Pavees.