Il Molino Moras apre al pubblico

Il Molino Moras apre le porte al pubblico. "Quest’anno abbiamo scelto di inquadrare il Molino Aperto in un clima di sostenibilità ambientale; il rispetto per la nostra terra farà da sfondo alle varie attività della giornata, per divertirci ed imparare assieme".

Dalle 10.30 alle 18.30 sono previste le visite all’interno del nostro Molino, i partecipanti potranno così scoprire la magica trasformazione dei chicchi di grano in farina. Prima e dopo la visita, la tecnologa approfondirà le procedure ed i controlli effettuati nel laboratorio analisi.

Non mancheranno le attività dedicate ai bambini: ci saranno i Salti nel grano ed il Ludobus, per intrattenere i più piccoli con giochi all’aperto e attività ludiche sul prato. Sempre ai bimbi sarà dedicato il Laboratorio espressivo di Educazione ambientale, in collaborazione con Deafal ONG.



Alle 11.00 un incontro di Agricoltura Organica Rigenerativa, in collegamento con Matteo Mancini, coordinatore tecnico di Deafal ONG.



Alle 12.00 verrà presentato il primo Documento Sociale, in collaborazione con la 4^BE del Liceo Economico Sociale C. Percoto di Udine ed Animaimpresa; il progetto si propone di approfondire il tema della Sostenibilità d’Impresa e dei Valori Intangibili. A seguire, il pubblico verrà allietato con “musica ensemble” degli allievi del Liceo Musicale C. Percoto di Udine.

Dalle ore 16.30 alle 18.00 è in programma il corso “A tutta Pizza”, per scoprire tutti i segreti per realizzare la pizza a regola d’arte. Paolino Bucca, campione mondiale di Pizza acrobatica, sarà ospite d’onore del corso e si esibirà durante l’arco della giornata per il piacere dei visitatori.

Dalle ore 18.00 sono previsti i balli di gruppo con “cuORI in pista”, che si svolgeranno accanto al parco Moras; tanta musica e balli di gruppo fino a sera, per concludere al meglio la giornata.

È vivamente consigliata la prenotazione per le visite e i laboratori.

La Buteghe dal Mulin rimarrà aperta per gli acquisti per tutta la manifestazione.

Dalle ore 11.00 sarà possibile gustare la pizza con la farina Moras, in collaborazione con la Pizzeria Bella Carnia. Non mancheranno le birre artigianali del birrificio Garlatti Costa.