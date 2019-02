Il mondo ha bisogno delle donne e Despar le sostiene

Secondo il Global Gender Gap Report 2018, redatto dal World Economic Forum, la parità dei diritti tra uomini e donne, nel mondo, sarà raggiunta soltanto nel 2126. L’Italia, nella classifica che misura la partecipazione economica, politica, educativa delle donne a livello mondiale, così come la tutela della loro salute e la loro sopravvivenza, è appena al 70° posto (116° se si considerano soltanto le pari opportunità). Eppure il mondo – come il Bel Paese - ha bisogno delle donne: secondo una ricerca della Banca d’Italia, la ricchezza prodotta dalle lavoratrici in Italia è pari al 41,6% del PIL, per un valore di 614,2 miliardi di euro.

“Il mondo ha bisogno delle donne” è anche lo slogan dell’ormai tradizionale raccolta fondi promossa da Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna) a favore di quattro diverse realtà locali che si occupano dei diritti e della salute delle donne, e di lotta alla violenza di genere. L’iniziativa sarà attiva dal 23 febbraio al 6 marzo 2019 in tutte le filiali Despar, Eurospar e Interspar in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna. I clienti potranno arrotondare l’importo del loro scontrino con un’offerta libera, che sarà evidenziata sullo scontrino stesso con la dicitura “Per le donne”. I fondi raccolti saranno consegnati alle quattro organizzazioni prescelte il prossimo 8 marzo, in occasione della Festa della Donna.

Per la salute delle donne

In Friuli Venezia Giulia il contributo sosterrà il progetto “Medicina di genere – Go Red for Women” istituito dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria nr. 5 “Friuli Occidentale”, gruppo di professioniste di diversa estrazione volto alla promozione della conoscenza della medicina genere-relata.

Per “medicina di genere” s’intende una dimensione interdisciplinare della disciplina medica, che studia l’influenza del sesso e del genere sulla fisiologia, fisiopatologia e patologia umana. Il suo scopo è comprendere in che modo le malattie di tutti gli organi e sistemi si manifestino nei due generi.

La patologia cardiovascolare, e in particolare l’infarto del miocardio, è la principale causa di morte nell’universo femminile nell’età post menopausale. L’attività del gruppo “Go red for women”, è finalizzata alla promozione di tale consapevolezza attraverso incontri di divulgazione con la popolazione e percorsi diagnostici-terapeutici genere-relati.

La somma raccolta sosterrà la realizzazione di un percorso volto al riconoscimento precoce della sindrome coronarica acuta nella popolazione femminile, nei Dipartimento di Emergenza e Cardiologico. In questi dipartimenti saranno infatti collocati degli elettrocardiografi destinati alla registrazione dei tracciati elettrocardiografici nella popolazione femminile, che si accompagneranno ad uno screening dei fattori di rischio cardiovascolari e a una stratificazione del rischio genere relata.

“La Medicina di genere, e la Cardiologia di genere”, dichiara Daniela Pavan, responsabile del progetto nonché Direttore della cardiologia di San Vito e Spilimbergo e del Dipartimento di fisiopatologia cardio-cerebro vascolare dell’Aas5 Friuli Occidentale, “rappresentano un campo innovativo di studio e ricerca medica, e sono elementi di rilievo nell’ambito della progettazione di piani sanitari e di prevenzione nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale. L’obiettivo del nostro gruppo è quello di declinare tali direttive nella quotidiana attività lavorativa”.

È l’amministratore delegato di Despar, Paul Klotz, a spiegare la ragione che è all’origine della raccolta fondi: “Non si tratta soltanto di dare un supporto economico a realtà che compiono un servizio prezioso nel nostro territorio, ma anche e soprattutto di dare visibilità a tutto il loro lavoro, e collaborare per la sensibilizzazione di tutti verso quelle aree ancora critiche in cui – come parte della società civile – siamo chiamati a intervenire per rendere possibile una vera integrazione e una vera parità dei diritti. E questo non perché le donne debbano essere trattate come una specie protetta e fragile, ma perché il mondo ha davvero bisogno del loro pieno e libero contributo umano, professionale e creativo”.