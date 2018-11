Promuovere gli interventi Inail a sostegno delle imprese che reinseriscono o assumono disabili da lavoro nel quadro del welfare regionale e illustrare le potenzialità dei progetti di reinserimento personalizzato Inail, questi gli obiettivi del convegno “Il reinserimento lavorativo dopo l’infortunio sul lavoro” organizzato dall’Inail Friuli Venezia Giulia giovedì 15 novembre 2018 – dalle ore 10.30 - presso la Camera di Commercio di Trieste.



Fino a 150.000 euro di contributi. Grazie a esperti e professionisti dell’Inail nazionale e regionale, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Università di Trieste, dei Vigili del fuoco e di Confindustria regionale, nel corso dei lavori verranno approfonditi aspetti tecnici e normativi connessi al tema del reinserimento e della conservazione del posto di lavoro per le persone che hanno subito una disabilità sul lavoro (infortunio o malattia professionale), nonché del loro inserimento in un nuovo contesto lavorativo grazie agli incentivi Inail a fondo perduto di 150.000 euro per ciascun caso.



Un protocollo per la sicurezza e il reinserimento. Ad aprire i lavori il saluto dell’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen che ha coinvolto Inail nell’elaborazione di un protocollo regionale inter istituzionale sulla sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro e sul reinserimento lavorativo con l’obiettivo di contrastare il fenomeno infortunistico che in regione ha registrato un nuovo aumento percentuale.



Progetti personalizzati per creare nuova occupazione. “Il reinserimento e l’integrazione lavorativa sono un’opportunità poco conosciuta ma di grandi potenzialità – commenta il Direttore regionale dell’Inail Friuli Venezia Giulia Fabio Lo Faro -. Inail, coinvolgendo tutti gli attori del mondo del lavoro - datori di lavoro, lavoratori, patronati, medici competenti - ha la possibilità di creare progetti personalizzati per i lavoratori infortunati consentendogli di mantenere la propria occupazione o di realizzarne una nuova. Un’opportunità etica ed economica che vogliamo divulgare il più possibile”.