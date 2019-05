Il ritorno della nottola gigante

E’ un ritrovamento davvero straordinario quello avvenuto a Passons nel pomeriggio di ieri, quando una signora ha trovato sul terrazzo di casa un pipistrello intorpidito dall’ennesima ondata di freddo. La straordinarietà risiede nel fatto che si tratta di un esemplare di nottola gigante europea. In Friuli Venezia Giulia, risale a ben 92 anni addietro la cattura di un pipistrello della stessa specie, conservato al Museo di storia naturale di Trieste.



Questo raro chirottero è il pipistrello europeo di maggiori dimensioni con un peso tra i 46 e i 75 grammi e un’apertura alare che raggiunge i 46 centimetri. La nottola gigante nidifica nelle cavità di grandi alberi e si nutre per lo più di grandi insetti volanti, ma preda anche piccoli passeriformi, che sembra catturare soprattutto in volo a quote decisamente più elevate di quelle solitamente battute dalle nottole comuni.

La signora ha chiamato il servizio regionale di recupero della fauna selvatica che è rapidamente intervenuto confermando la propria efficienza. Sul posto si è subito recato l’agente Giovanni Zufferli che prelevata la bestiola l’ha portata al Centro di recupero di Campoformido gestito da Maurizio Zuliani. Proprio Zuliani si è accorto di avere tra le mani un pipistrello molto particolare e ha immediatamente contattato Luca Lapini, zoologo del Museo di storia naturale di Udine che sui chirotteri conduce da tempo ricerche.



“Si tratta di una cattura a dir poco incredibile - conferma Lapini - se pensiamo che l’ultima è avvenuta nel 1927 a Trieste, dov’è tuttora conservato il corpo imbalsamato. Si tratta di una specie molto rara della quale si sa poco, a parte il fatto che è in grado di percorrere grandi distanze. Il fatto che si tratti di una femmina gravida e data la sua abitudine di raggrupparsi per dare alla luce i cuccioli lascia tuttavia supporre che nei paraggi del luogo di ritrovamento possa esserci una nursery, dove siano presenti anche altri esemplari, tanto più che l’esemplare catturato evidenzia segni di interazione sociale con altri pipistrelli, in genere piccoli segni sulle ali”.



Il rinvenimento della nottola gigante conferma anche il buon momento attraversato dalle popolazioni di chirotteri in regione, dove sono censite oltre trenta varietà e la cui densità pare sia in decisa ripresa, segno che è in corso un evidente miglioramento della qualità dell’ambiente, evidente anche quando si parla di altre specie.