Il senso civico del Friuli è vivo, nonostante tutto

Parliamo di attività socio-culturali di qualità che si svolgono in Friuli, segno di vitalità e stimolo per la stessa coesione sociale. Si tratta di multiformi iniziative gestite prevalentemente da associazioni non profit - spesso anche con sponsor privati - e a cui doverosamente le istituzioni democratiche locali concedono spazi e supporti indiretti. Per esempio, le molte conferenze e le manifestazioni su temi storico-politici organizzati da Associazione nazionale partigiani d’Italia, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione e dalle stesse Università regionali. Sul tema, negli ultimi due anni ho partecipato anche agli affollati incontri del ciclo ‘Lezioni di storia’, tenute da studiosi di vaglia, svoltisi al Teatro Giovanni da Udine e organizzate dall’editore Laterza e dal Messaggero Veneto. Poi le periodiche attività su temi urbanistico-storici del Fondo Ambiente Italiano e le iniziative di Legambiente sui vari temi ambientali e sui beni comuni (acqua, aria, spazi urbani) spesso coinvolgenti anche amministrazioni locali, scuole e aziende di settore. Recentemente ero stato coinvolto in un convegno organizzato a Gemona con l’Associazione Maistrassà e Legambiente sui temi del riuso e riciclaggio dei rifiuti urbani.



Di rilievo anche le iniziative ‘di base’ che - sullo sfondo di tematiche economiche - vengono promosse da Coldiretti (i mercati rionali in tutta la regione), Confartigianato (il lavoro artigiano che viene valorizzato per esempio in Friuli Doc) o Confindustria (diffondere la cultura della sicurezza anche negli ambienti civili). Spesso queste iniziative vengono supportate a livello scientifico dai vari dipartimenti dell’Università di Udine e vedono la partecipazione di istituzioni pubblico-private di alto livello come Friuli Innovazione o il Catas di San Giovanni al Natisone. Assai importanti le attività rivolte a target specifici, come l’Università della Terza Età (presente in tutta la regione) e verso i giovani. In particolare le molteplici attività che riguardano la salute (dai donatori di sangue dell’Afds alle gare di Telethon) e gli stili di vita salubri. Per non parlare delle tradizionali attività legate ai territori (le sagre) e della presenza indispensabile della Protezione civile.



Questo vasto movimento civile genera potenzialmente anche nuova linfa per la stessa politica, a cui - ahimè - molti cittadini guardano oggi disamorati. Insomma, anche se esistono numerose criticità (società sempre più frammentate, calo delle adesioni volontarie, problematiche organizzative) questi fermenti dimostrano il senso civico del nostro Friuli. E più in generale le circa diecimila associazioni non profit esistenti in Friuli -Venezia Giulia sono esempi di umanesimo - agito e non solo proclamato - che ci dà forza e ancora voglia di dare una mano.