Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, assieme all’Assessore allo Sport Paolo Pizzocario, all’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Maurizio Franz e al Comandante della Polizia Locale Eros Del Longo, ha ricevuto la Commissione Nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, impegnata in un sopralluogo tecnico sulla fattibilità dell’adunata del maggio 2021 nel capoluogo friulano. In rappresentanza della Commissione, sono Intervenuto il Gen. Renato Genovese, Giancarlo Bosetti, Renato Romano, Romano Bottosso e Mauro Ermacora mentre per ANA, il Presidente della Sezione di Udine Dante Soravito, il Capogruppo della Sezione di Udine Centro Lucio Favero e il Rappresentante Coordinatore Responsabile della Protezione Civile Alpini Luigi Ziani.



L’incontro ha fornito l’occasione per uno scambio di impressioni e di vedute su questa importante manifestazione che tornerebbe a Udine a venticinque anni di distanza dalla storca adunata del 1996, ventennale del terremoto e capace di richiamare a Udine oltre 500mila presenze.



“Quello che lega il Friuli al Corpo degli Alpini - ha sottolineato il Sindaco Pietro Fontanini - è un affetto sincero a antico, testimoniato dall’entusiasmo con cui ancora oggi la gente accoglie qualunque occasione veda coinvolte le penne nere. Ma Udine mantiene con gli Alpini anche un profondo debito di riconoscenza, risalente alle drammatiche ore del 6 maggio del 1976, quando tantissimi volontari scavarono a mani nude tra le macerie, salvarono vite e portarono i primi fondamentali soccorsi. Per questo ospitare a Udine l’adunata del 2021, quarantacinquennale del terremoto, avrebbe un significato simbolico particolare, che spero sarà tenuto in debito conto dalla Commissione, che ringrazio per questo sopralluogo e per la disponibilità dimostrata”.