Il Somsi celebra il Giorno della Memoria

In occasione della commemorazione del Giorno della Memoria 2019 delle vittime dell’Olocausto, la Somsi di Cividale del Friuli in collaborazione con l’ANPI di Cividale del Friuli e con il patrocinio della Città di Cividale del Friuli, domenica 27 gennaio, presso il Salone Sociale, alle ore 18, presenta il documentario 1938. Vita Amara di Sabrina Benussi, che sarà presente durante la proiezione.

Si tratta di uno dei risultati del progetto di A.S.L. che il Liceo Petrarca di Trieste ha svolto nell’anno scolastico 2017/2018, in collaborazione con il Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Trieste e con il Museo della comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner”, in occasione degli ottanta anni delle leggi razziali promulgate dal regime fascista e annunciate da Mussolini proprio a Trieste il 18 settembre 1938.

Studenti e studentesse della classe quarta I linguistico, guidati dalla Prof.ssa Sabrina Benussi, hanno svolto attività di ricerca in archivi privati e pubblici, in primis l’Archivio di Stato di Trieste, con l’aiuto degli storici Tullia Catalan, Matteo Perissinotto e Annalisa Di Fant. Importantissimo il contributo dei testimoni che, oltre a mettere a disposizione la proprie carte e fotografie di famiglia, hanno accettato di essere intervistati, rivivendo esperienze drammatiche, che in molti casi ebbero inizio proprio con l’espulsione dal Liceo Ginnasio da loro frequentato fino al 1938. Il film, offre uno spaccato vivido e intenso della vita di questi uomini e queste donne, diventata tristemente “amara”, come recita il titolo, dopo la promulgazione delle leggi razziali. Compaiono, inoltre, intense foto degli anni Trenta e Quaranta generosamente concesse da Paolo Demanins.

La realizzazione del film è stata sostenuta dal finanziamento della Fondazione benefica “Kathleen Foreman Casali” e con l’appoggio privato di Paolo Volli.

L’incontro è aperto a tutti.