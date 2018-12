Sabato 1 dicembre, alle 17, si terrà, a cura della Consulta Cultura della Comunità Collinare del Friuli presso il Castello di Colloredo di Monte Albano, la presentazione del Calendario 2019/2020 realizzato con l’utilizzo delle immagini selezionate dal progetto “ Il territorio della Collinare visto con gli occhi dei ragazzi che lo vivono”.



La realizzazione di questo calendario è la fase finale di un percorso avviatosi nel mese di maggio 2017, momento in cui si è svolto il progetto “Mirabilia - Alla scoperta dei tesori nascosti del Friuli Collinare”, giunto alla sua quinta edizione, che è stato ideato e promosso dal Servizio Associato Cultura della Comunità Collinare del Friuli.



Obiettivo, di questi ormai consolidati appuntamenti primaverili e/o autunnali, è quello di far conoscere gli angoli poco noti, ma non per questo meno interessanti, presenti nei 15 Comuni aderenti. Ciascun Comune ha presentato un angolo o un aspetto del proprio territorio poco noto o che desidera far conoscere meglio o far riscoprire in maniera inedita ed originale.



Per coinvolgere anche i giovani residenti nel territorio della Comunità Collinare del Friuli è stato indetto un concorso fotografico a cui hanno partecipato gli alunni delle scuole superiori. Per partecipare al concorso i ragazzi dovevano presentare delle foto aventi ad oggetto scorci e peculiarità del territorio. Le immagini sono state oggetto di valutazione da parte di una Commissione appositamente costituita e composta da un esperto in fotografia e da alcuni assessori dei Comuni appartenenti al Servizio Associato Cultura della Comunità Collinare del Friuli. La Commissione ha valutato le fotografie presentate e ha ammesso tutti i candidati al corso di fotografia di Base che è stato realizzato nel periodo Marzo – Maggio 2018 da un fotografo professionista che svolge anche attività di insegnamento ed è delegato Regionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e membro del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca e Archiviazione Fotografica.



Tutte le fotografie scattate dai partecipanti al corso sono state successivamente oggetto di valutazione da parte della Commissione che ha selezionato le fotografie migliori che sono andate a comporre il calendario 2019/2020 in cui ogni mese è dedicato ad un Comune facente parte della Consulta Cultura della Comunità Collinare del Friuli.



Il calendario quindi è la parte finale di un lungo percorso intrapreso per valorizzare e coinvolgere anche le fasce più giovani di cittadini, cercando di offrire loro spunti nuovi e farli diventare parte attiva all’interno del sistema istituzionale e territoriale in cui vivono.



Il progetto è stato finanziato grazie all’avviso pubblico per iniziative progettuali delle aggregazioni di Comuni riguardanti lo spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della musica e della danza, la valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo e le manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica emanato con DGR 953/2017 – LR 16/2014 e DPReg. 33/2015. Linea contributiva straordinaria 2017.