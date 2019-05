Il tocco hot di Taylor Mega al Grande Fratello

L'influencer friulana Taylor Mega ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello, scaldando decisamente l'atmosfera del reality – il capostipite di una lunga serie – più longevo della tv italiana e giunto alla 16ma edizione. Un anno decisamente fortunato per la friulana di Carlino che, reduce dalla partecipazione all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, ieri sera è entrata nella casa più spiata d'Italia nel corso dell'ottava puntata. Ad annunciare il suo ingresso la conduttrice Barbara D'Urso, che non ha risparmiato provocazioni alla nuova arrivata, chiamata a esprimere un giudizio sui concorrenti uomini della casa, in particolare Gennaro.



La new entry, in effetti, è stata accolta molto calorosamente dai concorrenti maschi – le donne di casa erano state 'isolate' in un'altra stanza per godersi su un monitor l'ingresso della sexy influencer -, nonché coinquilini della casa del Grande Fratello. Il pubblico del reality si chiede ora quale accoglienza le riserveranno le altre donne della casa.



Taylor Mega non fa che ribadire nelle interviste di avere uno spirito romantico e di essere in cerca del grande amore, ma non rinuncia a essere sexy e provocante durante ogni sua apparizioni televisiva, così come sui social di cui è regina. Con oltre 1,5 milioni di follower sul suo profilo Instagram, Taylor è stata anche la caposquadra delle Messaline a Ciao Darwin-Terre Desolate, dove ha sfilato in tenuta mozzafiato, e la prima partecipante di Tinder e Sorpresa, lo scherzo de Le Iene durante il quale Taylor ha incontrato tre possibili pretendenti grazie all'app di dating online.

L'esperienza sull'Isola, però, è stata molto intensa, tanto che l'influencer ha svelato qualcosa del suo passato e molto privato, facendo outing e confessando di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, abusandone. Un'esperienza evidentemente positiva per Taylor, nonostante le deprivazioni e l'eliminazione, che ha deciso di replicarla, anche se in reality dove c'è sicuramente più confort e almeno non si patisce la fame!