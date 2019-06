Illusionarium al Granfiume ancora un fine settimana di magia

Ancora un fine settimana (15 e 16 giugno) di magia al Granfiume di Fiume Veneto con Illusionarium, evento strutturato in 3 aree tematiche. Tramite 29 pannelli espositivi con illusioni, informazioni e curiosità, e 2 monitor per illusioni video con la presenza di un esperto che guiderà tutti i visitatori, ci si potrà immergere nel mondo delle illusioni ottiche, percettive e cognitive. Sbnato e domenica dalle 16 alle 19) saranno presenti in galleria 3 maghi professionisti che a sorpresa coinvolgeranno i clienti e li avvicineranno al mondo della magia con splendidi trucchi.