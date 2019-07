Immatricolazioni, open day nel polo goriziano

In occasione dell’apertura delle immatricolazioni l’Università di Udine a Gorizia apre le porte a studenti, famiglie e interessati per presentare i corsi di laurea dell’ateneo friulano con sede nel capoluogo isontino L’appuntamento è per giovedì 18 luglio dalle 9.30 nell’Aula Magna di via Santa Chiara 1. Nel corso della mattinata di orientamento saranno presentati i corsi di laurea in Relazioni pubbliche, Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo (DAMS) e Scienze del patrimonio audiovisivo e dell'educazione ai media, con particolari approfondimenti sui corsi di laurea triennale. Inoltre, saranno gli stessi studenti universitari a illustrare i servizi del polo goriziano e a raccontare le loro esperienze affiancando i docenti e il personale accademico.



Alle 9.30 porteranno i saluti Nicoletta Vasta, delegata del rettore per il Centro polifunzionale di Gorizia, Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, e Chiara Battistella, vice coordinatrice dei corsi di laurea DAMS. Alle 9.45 l’assessora all’università Chiara Gatta porterà i saluti Comune di Gorizia e del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. Seguirà presentazione dei servizi dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), in merito ad alloggi, borse di studio e agevolazioni per gli studenti. Dalle 10 gli universitari, con il coordinamento di Erika Bader della Direzione centri e servizi dell’ateneo di Udine, presenteranno i servizi del polo di Santa Chiara: la segreteria studenti, l’ufficio tirocini, la biblioteca e l’attività di tutoraggio. Dalle 10.30, in due sessioni parallele, focus sui singoli corsi di laurea.



Per Relazioni Pubbliche la presentazione del corso e del piano degli studi sarà a cura di Donatella Cozzi. Renata Kodilja illustrerà poi gli sbocchi professionali dei laureati in Relazioni pubbliche e Luca Brusati esporrà la modalità di svolgimento del test d’ingresso.

A seguire gli studenti racconteranno alcuni progetti a cui hanno potuto partecipare durante il loro percorso di studio, come il Globcom- Global Communication Project, la competizione internazionale che vede sfidarsi studenti di relazioni pubbliche e comunicazione da 15 Paesi di tutto il mondo, il concorso Stradamica, dedicata alla creazione di campagne di pubblicità integrata sul tema della sicurezza stradale promosso dalla Prefettura di Gorizia in collaborazione con l’Università di Udine, e il Progetto di Identità digitale “We are Uniud”, una community online che promuove l’università attraverso racconti ed esperienze di vita universitaria e aggiornamenti su attività universitarie, workshop, e altri eventi nel territorio. Infine, la testimonianza delle esperienze all’estero, come quella del viaggio di studio presso le istituzioni europee a Bruxelles finanziato dal Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia.