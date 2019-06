Imparare per crescere a Faedis

Sabato 15 giugno 2019 avrà luogo a Faedis Imparare per crescere: Vitae Open Day, un’occasione per conoscere le proposte educative di Vitae ONLUS e partecipare a tante attività per tutta la famiglia. L’evento è organizzato da Vitae in collaborazione con il Club UNESCO di Udine.

Per i genitori e insegnanti sarà tenuta una conferenza dal titolo “A scuola di abilità: insegnare le abilità personali a bambini e ragazzi”. Verrà presentata l’esperienza di 5 anni di insegnamento della materia di studio «abilità personali» nel progetto educativo di Vitae e l’esperienza della Scuola delle abilità, percorso di sviluppo delle abilità personali per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Saranno anche presentati i progetti educativi di Vitae ONLUS.

Per bambini e ragazzi verranno tenuti bellissimi laboratori di musica, movimento e creatività con i volontari di Vitae ONLUS.

Music summer games! La musica come non l’avete mai sperimentata: divertentissimi giochi con note, voce e movimento del corpo. Per tutte le età, con Sara Abriola.

La bottega della creatività! Laboratori con materiali riciclati con cui costruire tanti giochi divertenti. 3-5 anni, con Giada Barbiero.

L’incontro si svolgerà presso la sede di Vitae, in via Borgo Scubla 29, Faedis (Ud).

L’ingresso è gratuito.

È richiesta la comunicazione della presenza per ragioni organizzative.

Per informazioni e iscrizioni: giulio.frasson@vitaeonlus.it, tel. 0432 1840509 – 3349957568.