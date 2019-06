In 4.700 al congresso dei Testimoni di Geova di Jesolo

Uno dei grandi congressi dei Testimoni di Geova del 2019 sarà tenuto a Jesolo dal 14 al 16 giugno. Circa 2000 delegati di Udine e Pordenone (e relative province), sono già pronti a raggiungere la nota località balneare. La serie mondiale degli eventi congressuali in programma quest’anno abbraccerà sei continenti, sbarcherà in più di 200 Paesi, mentre il programma dei lavori sarà presentato in oltre 400 lingue.



Per questa estate in Italia, a partire dalla fine di maggio, i Testimoni di Geova hanno organizzato 73 congressi della durata di tre giorni, che affronteranno il tema “L’amore non viene mai meno”. Si prevede una presenza di 4.700 delegati nel congresso che avrà luogo a Jesolo. “Questi eventi dimostreranno in che modo l’amore può avere un’influenza positiva nell’unire persone provenienti da diversi ambienti culturali”, afferma Daniele Veronese, un rappresentante locale dei Testimoni di Geova.



“I Testimoni di Geova del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, hanno l’opportunità di incontrarsi e trascorrere del tempo in compagnia dei loro fratelli cristiani. Gli abitanti di Jesolo saranno felici di accogliere l’afflusso di visitatori nei numerosi bar, ristoranti, hotel e nei luoghi di interesse turistico”. È possibile conoscere i luoghi e gli orari di questi congressi aperti al pubblico su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.



Il programma del congresso esaminerà in che modo i princìpi biblici possono aiutare le persone in modi pratici. Durante la giornata di venerdì verrà spiegato in che modo l’amore può aiutare le persone a superare ostacoli come un’educazione difficile, una malattia cronica, o la povertà. Il programma del sabato esaminerà alcuni princìpi della Bibbia che aiutano mariti, mogli e figli a mostrarsi amore l’un l’altro. Infine, il programma del domenica includerà un discorso pubblico dal tema “Vero amore in un mondo pieno d’odio. Dove trovarlo?”, che mostrerà come superare il pregiudizio e l’odio.

I congressi dei Testimoni di Geova sono aperti al pubblico; non si fanno collette. Invitiamo chiunque desiderasse saperne di più a esaminare il programma completo su jw.org e guardare un video sui congressi dei Testimoni di Geova. Oltre che in italiano, i congressi in Italia saranno presentati in altre 14 lingue, tra le quali la lingua dei segni italiana (LIS).

Informazioni generali sul congresso di Jesolo Data: da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019 Sede del congresso: Palazzo del Turismo - piazza Brescia, 11