In Austria il Natale arriva prima la Carinzia

Il più grande shopping center della Carinzia, Atrio, situato a Villach a pochi chilometri da Tarvisio, si conferma “family-friendly” per i servizi destinati alle famiglie e a partire dal 19 novembre vestirà i colori dell’Avvento, il periodo dell’anno che nella vicina Austria attrae numerosi visitatori dal Friuli e dall’Italia, affascinati dal profumo della tradizione e dalle accoglienti atmosfere pre-natalizie. Atrio, infatti, sfoggia eleganti e luminosi addobbi, assieme al piacere di trovare qualche regalo da mettere sotto l’albero non solo nei suoi oltre 90 negozi, ma anche sulle bancarelle che formano il suggestivo mercatino natalizio allestito nel cuore dello shopping center.



Atrio è amico delle famiglie con i suoi circa 40.000 m2 e l’ampio mix di offerte, compresi 40 negozi di moda, scarpe e sport, tra i quali Kastner & Öhler, il più grande brand di moda in Carinzia, ma anche H & M, Müller, Humanic, Hervis Sports, Depot e la nuova apertura di Rituals.

E poi i 14 ristoranti con offerte differenti, per degustare piatti di diverse aree del mondo, ma anche i menù tipici della Carinzia nel ristorante del più grande ipermercato Interspar della Carinzia o nel nuovo Franz Street Food.



I bimbi, nel frattempo, possono restare a giocare in tutta sicurezza nel mondo di avventura per bambini Planet Lollipop, da poco completamente rinnovato, su oltre 600m², in tre livelli. I bambini da 3 a 10 anni vengono seguiti da operatori qualificati e il Planet è completamente adattato alle esigenze dei piccoli visitatori. Al piano terra, nel “Mini Lollipop”, localizzato di fronte al caffè Marameo, ci sono giochi supplementari per i bambini sotto i quattro anni vigilati dai genitori. Numerosi servizi, tutti a misura di famiglia, rendono piacevole l’esperienza dello shopping da Atrio: passaggi ampi, 9 ascensori panoramici, 18 scale mobili, 2.000 posti auto extra-large, noleggio gratuito di sedie a rotelle e passeggini, baby box per il cambio pannolino, 5 servizi adatti ai bambini con comode poltrone per l’allattamento, 5 servizi per persone con disabilità.



Alcuni imprenditori italiani hanno aperto le loro attività da Atrio, attratti dalla vivibilità e dalla bellezza del centro commerciale, ecosostenibile e accogliente. Si tratta del caffè Marameo e della Cantina di Tavagnacco: il primo è il posto ideale dove degustare del buon caffè italiano fatto a regola d’arte, mentre il secondo è la meta preferita di chi ama concedersi un buon calice di vino nostrano. Sempre nel segno della migliore qualità tricolore, questa volta nel campo della moda, è il negozio di abbigliamento “Segreto Italiano”.