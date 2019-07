In bici per sostenere la Via di Natale di Aviano

Un tour in bici di oltre 2.800 chilometri tra mari e monti, per far conoscere e sostenere l’associazione La Via di Natale di Aviano. E’ l’idea di Enrico Lucca monfalconese che, da qualche tempo, vive a Gran Canaria e ha deciso di percorrere in bicicletta una buona fetta d’Italia. Lunedì 15 luglio la partenza proprio da Monfalcone, la sua città, per una cicloturistica che attraverserà Nord e Centro Italia in solitaria. “Ho pensato di creare una raccolta fondi”, spiega Lucca, “e tutti i proventi saranno devoluti alla Onlus di Aviano che, con grande cuore e impegno, cerca di aiutare chi è più sfortunato”.

“Il viaggio – spiega ancora il protagonista - toccherà varie località montane e marittime, con circa 30.000 metri di dislivello. Durante l’itinerario mi fermerò in alcune strutture che, in fase di programmazione, hanno aderito al progetto, come Comuni, aziende, gruppi di persone e associazioni. Ci tengo a ribadire che il viaggio sarà gestito in totale autonomia ed è completamente auto-finanziato. Le offerte degli sponsor, aziendali o privati, saranno devolute direttamente e interamente all'associazione Via di Natala (causale cicloturistica mari e monti)”.

“Per far conoscere l'iniziativa ho creato un profilo Facebook a mio nome e una pagina dove si trovano facilmente tutte le info per poter seguire l’avventura e fare una donazione tramite Iban, bollettini postali o direttamente tramite Facebook con una raccolta fondi gestita da noi. In memoria di tutti i cari che ci stanno guardando da un mondo migliore”, conclude Lucca.