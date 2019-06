In bicicletta oltre i limiti della malattia

Con la forza dei sogni si può andare oltre i limiti di una malattia. E’ questo il motto dei fantastici quattro ciclisti che saliranno sulle loro biciclette, per affrontare 400 chilometri da Fiume (Rieka) fino alle Isole Incoronate e ritorno. Otto giorni e sette notti in sella, che faranno diventare i sogni realtà. L’impresa non sarebbe esagerata, se non fosse che due dei quattro ciclisti sono, appunto, malati: Simone Masotti, architetto di 41 anni, è affetto dal morbo di Parkinson, Pino Orlandi, di 63 anni è malato di Alzheimer. I due ciclisti di Pradamano saranno accompagnati dai professionisti delle due ruote Sergio Borroni e Ralf Kirchhoff, entrambi residenti a Milano.



“Sono affetto da Parkinson da diversi anni – racconta Masotti -. All’inizio ho tenuto la malattia sotto controllo coi farmaci, poi sono peggiorato e ho dovuto ricorrere alla stimolazione cerebrale profonda. Appena mi sono ripreso, sono risalito in sella. La bicicletta è la mia passione fin da bambino. Fu mio padre a regalarmi la prima bici e ancora mi ricordo quando me l’aggiustava. Anche quando mi sono ammalato, ho continuato a pedalare. Soffrire per soffrire, maglio uscire in bici. Mi fa sentire illuminato e senza bisogno delle gambe. Ci sono studi che dimostrano che il morbo di Parkinson trae giovamento proprio dal pedalare. Un giorno ho voluto condividere il mio sogno con il famoso Sergio Borroni, che mi ha contattato via mail e mi ha dato l’idea di fare questo viaggio, coinvolgendo il suo amico Orlandi, perché, da ex medico, ha pensato che la bici potesse giovare anche a lui, malato di Alzheimer. Borroni e Kirchhoff ci accompagneranno in questo nostro viaggio”.



I ciclisti, partiti il 31 maggio, torneranno in tempo per raccontare la loro esperienza durante la serata sull’alimentazione nel mondo dello sport, che si terrà a Villa Giacomelli di Pradamano, il 12 giugno, alle 20. Parteciperà all’incontro, organizzato da Coesa Rete Aziende Pradamano e Lovaria presieduto da Sandro Zuccolo, anche Aldo Passelli, responsabile dello staff medico di Udinese Calcio.