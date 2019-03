In Fiera a Udine Young-Future for You

Da mercoledì 20 a venerdì 22 marzo, per molti studenti delle scuole superiori della provincia di Udine e Gorizia le lezioni non si svolgeranno in classe, ma nel Centro Congressi della Fiera di Udine. La “materia” da conoscere e approfondire è il futuro. Nessuna sfera di cristallo, bensì tre mattinate intense dedicate all’orientamento nello studio, nel lavoro e nell’alternanza scuola-lavoro.

La metodologia applicata è quella consolidata attraverso 13 edizioni di Young-Future For You che Udine e Gorizia Fiere organizza a stretto contatto con istituzioni e competenze fondamentali per mettere in piedi un evento che coinvolge una ventina di scuole superiori della provincia di Udine e di Gorizia (tra licei, istituti industriali e professionali) e che in tre mattinate propone diverse decine di incontri con taglio diretto, concreti nei contenuti e con approccio informale per stimolare il dialogo e il confronto.

Volutamente organizzato a Salone aperto, l’incontro con la stampa di oggi mette insieme organizzatori e partner negli interventi di Luciano Snidar, Presidente di Udine e Gorizia Fiere, Luciano Nonis, Direttore Fondazione Friuli, Patrizia Pavatti, Dirigente titolare Ufficio scolastico regionale, Fabio Passon, presidente Comitato Imprenditoria Giovanile Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Laura Rizzi, Delegata del Rettore per Servizi Orientamento Università degli Studi di Udine. E’ previsto anche intervento da parte della Regione.

Le hard skills e soft skills, elementi indispensabili per affrontare il futuro, il cambiamento e per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo nella vita e, in particolare, nella formazione e nel lavoro, richiedono competenze tecniche, acquisite durante il percorso formativo e nell’esperienza professionale, e competenze trasversali o meta competenze, intese come capacità e qualità personali nelle relazioni e nei comportamenti.

Queste abilità costituiscono il perno attorno al quale si sviluppano gli interventi e il dibattito fra i giovani e i Testimonial di Young 2019. Nella fitta agenda di incontri a programma ci sono infatti anche tre eventi clou (uno al giorno) con la partecipazione in sala Congressi di Special Guest: Alberto Martelossi, coach Apu Gsa Udine mercoledì 20 dalle 8.45 alle 10; il capitano Liberata D’Aniello, Capo sezione Pubblica Informazione & Speaker delle Frecce Tricoli – Aeronautica Militare, giovedì 21 marzo – ore 9.25-10.30; Gianpiero Riva, digital strategist e divulgatore attivo della cultura digitale, venerdì 22 dalle 8.45 alle 10.

Ospiti che nel dialogo con i giovani racconteranno i propri percorsi di vita e professionali soffermandosi su connotati fondamentali come il coraggio delle proprie scelte, la forza di volontà, l’entusiasmo nell’affrontare nuovi percorsi, la fiducia nelle proprie potenzialità e la voglia di mettersi in discussione per raggiungere traguardi importanti.

Con 53 incontri distribuiti sulle tre giornate, Young è una vera opportunità per i suoi numerosi fruitori: ogni giorno infatti sono in programma gli incontri con gli Imprenditori (“Salotti Impresa”), curati dalla Camera di Commercio di Pordenone e Udine, gli incontri con i Professionisti (“Salotti Professioni”) curati dall’Università di Udine e gli incontri con gli esperti regionali di Orientamento e di Ricerca del lavoro promossi dal Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione.

L’estensione e la trasversalità dell’offerta sono il punto di forza dei Salotti mediante i quali gli studenti possono infatti incontrare e parlare scegliendo fra esperti del mondo dell’impresa, esperti dell’orientamento-ricerca del lavoro, professioni dell’informazione e della comunicazione, professioni giuridiche, professioni dell’architettura e dell’ingegneria, professioni economiche, professioni mediche e dell’area sanitaria, professioni della psicologia e dell’educazione, professioni dell’ambiente e della natura, professioni del settore turismo ricettività e dell’agroalimentare.

Gli incontri sono caratterizzati da un approccio spontaneo e “frontale” per bypassare la generica descrizione dell’esperienza dei relatori a favore di un’analisi più ravvicinata delle capacità su cui i giovani sono chiamati a misurarsi. L’obiettivo principale dei Salotti è mettere a fuoco quali sono le competenze e le qualità richieste oggi dal mercato del lavoro, ma anche quali sono gli step e le regole da tenere presente quando ci presentiamo ad un’azienda o quando predisponiamo una domanda di partecipazione a bandi e concorsi.

Nel Centro Congressi è allestita anche una sezione espositiva organizzata in desk con la presenza di Aeronautica Militare II Stormo Rivolto, Associazione nazionale Vigili del fuoco di Udine, Comando legione Carabinieri, Comando provinciale Guardia di Finanza Udine, Fondazione Its Alessandro Volta per le nuove tecnologie della vita, Its nuove tecnologie per il made in Italy, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia (centri di orientamento, centri per l’impiego, servizi alle imprese, rete euresfvg, ardiss fvg servizio coordinamento politiche per la famiglia), Comando militare Esercito italiano, Sistema Ifts Fvg - istruzione e formazione tecnica superiore, Università degli studi di Trieste e di Udine.

Orari Salone: dalle 8.30 alle 12.30 il mercoledì e il venerdì; dalle 9 alle 12.30 il giovedì; ingresso: gratuito; location: Centro Congressi; sccesso: ingresso sud del quartiere fieristico.