In Fvg torna il giro dei presepi

Un simbolo di pace e fratellanza che, come ogni Natale, partendo da Villa Manin tocca ogni angolo del Friuli Venezia Giulia: tra il 1 dicembre e il 6 gennaio grazie all’organizzazione del Comitato regionale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e il sostegno della Fondazione Friuli, torna la grande rassegna “Presepi Fvg - La tradizione che prende forma”, viaggio regionale in una delle più preziose tradizioni italiane. Si potranno ammirare oltre 4 mila Natività realizzate artigianalmente nei materiali più vari e in diverse dimensioni, tutte accomunate dalla sapienza e passione di coloro che le hanno create.

Presepi che saranno esposti nel citato complesso dogale con la mostra “Presepi in Villa”, a Trieste nelle sedi del Consiglio e Giunta regionale, a Udine in Galleria Modotti (novità di quest’anno) e nelle 12 aree geografiche della “mappa” del Giro Presepi.

Da parte degli organizzatori un messaggio speciale: sostenere, visitandone i presepi, le località regionali, a partire da quelle della Carnia, di Sappada, della Valcellina e zone limitrofe, devastate dall’ondata di maltempo a fine ottobre.

“Vi aspettiamo - dichiara Valter Pezzarini, Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia - per condividere insieme il senso vero e unico del Natale, che parla a tutte le donne e gli uomini di buona volontà. Un cammino che parte dal primo presepe, quello di Greccio nella notte di Natale del 1223 a opera di San Francesco, alle migliaia che anche quest’anno verranno realizzati sul territorio del Friuli Venezia Giulia, dando vita a una delle rassegna presepiali più grandi d’Italia. La Natività è simbolo allo stesso tempo di fede, tradizione e pace, nonché il motivo per scoprire le bellezze architettoniche e paesaggistiche regionali e sostenere con il turismo le aree colpite dal maltempo lo scorso ottobre”.

Oggi, alla conferenza stampa tenutasi nella sala Kugy della sede di Udine della Regione, insieme a Pezzarini, che ha pure ringraziato la sua segreteria e il consiglio, rappresentato dal consigliere Antonio Tesolin, per il gran lavoro organizzativo, erano presenti l’assessore comunale alle attività produttive di Udine Maurizio Franz che ha ringraziato il Comitato per la sinergia della nuova mostra in galleria Modotti, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini che ha sottolineato come il presepe è legato alla terra friulana sia come testimonianza di fede che come anche di tradizione, l’assessore comunale alla cultura di Codroipo Tiziana Cividini che ha ricordato come il riproporre il presepe nelle scuole valorizzi anche la riscoperta delle attività manuali nei bambini, il direttore della Società Filologica Friulana Feliciano Medeot e il responsabile Relazioni esterne di CiviBank Sergio Paroni che hanno ricordato come nell’edizione dello scorso anno del concorso per le scuole primarie e dell’infanzia a Monfalcone la realizzazione della natività ha unito studenti di religioni differenti.

Alessandra Zoccolan di PromoTurismoFvg ha ricordato come i presepi regionali richiamino tanti visitatori, soprattutto dall’Austria, con comitive che si sono già prenotate per avere visite guidate nel prossimo primo fine settimana di dicembre, sempre più strategico per attrarre turisti. Infine Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha lodato il grande lavoro di tutti i volontari coinvolti nel progetto e ricordato come il messaggio di fede del Dio fatto Uomo, rappresentato nel presepe, sia di estrema attualità ancora oggi. Presenti anche vari maestri presepisti, tra i quali Lorenzo Boemo da Grado che per l’occasione ha mostrato una delle sue ultime creazioni.

SOSTEGNO PREZIOSO. Presepi FVG è un’iniziativa a cura del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con il sostegno della Fondazione Friuli. Il progetto gode del patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e del Comune di Codroipo, nonché della collaborazione con il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ERPAC-Ente Regionale per il Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia - Villa Manin, PromoTurismoFVG, Società Filologica Friulana, Messaggero Veneto e con il contributo di CiviBank. Media partner Il Friuli e Telefriuli. Tra i partner tecnici dell’iniziativa anche Art&Grafica, La Tipografica e Valerio Bergnach.

TANTI EVENTI IN UNO. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti del periodo natalizio.

PRESEPI IN VILLA - Rassegna dell’Arte Presepiale in Friuli Venezia Giulia è la parte centrale del progetto: nell’Esedra di Levante di Villa Manin dal 1 dicembre 2018, con taglio del nastro alle ore 11, fino al 6 gennaio 2019 si potranno ammirare oltre cento opere artigianali provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche da fuori regione e dall’estero. La mostra sarà aperta dal Martedì al Venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18. Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10 alle 18 con orario continuato. Rimarrà chiusa solamente il 25 dicembre mentre il 24 e 31 dicembre (dalle ore 10 alle 16) e il 1° gennaio (dalle ore 14 alle 18) sarà aperta con orario ridotto. Si effettueranno visite guidate in italiano e tedesco per gruppi dalle 15 alle 25 persone negli orari di apertura della mostra previa prenotazione telefonica (0432-900908).

GIRO PRESEPI. Il Giro Presepi è la parte itinerante su tutto il territorio regionale che vede la presenza di quasi 5 mila opere esposte, da quelle monumentali a quelle che stanno dentro a una bottiglia, da quelle nelle chiese a quelle inserite in contesti naturali di grande pregio ambientale. I presepi sono sparsi in 181 tra capoluoghi comunali, frazioni e località, suddivisi nelle 12 aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia, Palmanova e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso. Tutte le informazioni sull’aggiornato sito www.presepifvg.it.

A TRIESTE. La mostra Presepi a Trieste è realizzata grazie a una stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, nelle cui rispettive sedi saranno esposte 16 tra le migliori Natività realizzate da artisti del Friuli Venezia Giulia.

...E A UDINE. Come detto la novità di questa edizione è l’esposizione in Galleria Tina Modotti (via Sarpi) a Udine, dove dal 7 dicembre (inaugurazione alle ore 18) al 6 gennaio si potranno ammirare alcune tra le più belle opere che negli ultimi anni sono state ospitate nella mostra di Villa Manin. Un’iniziativa a cura del Comune di Udine insieme al Comitato Regionale UNPLI FVG.

TURISMO PRESEPIALE. Tutte queste iniziative sono al centro del progetto “Turismo presepiale” avviato per il terzo anno da parte di PromoTurismoFVG, con risultati positivi anche per quanto riguarda le presenze di visitatori dall’estero, a partire dagli appassionati dell’area di lingua tedesca. Per i turisti pacchetti speciali anche in questo Natale 2018-2019: tutte le informazioni su www.turismofvg.it/Presepi-in-Friuli-Venezia-Giulia.

CONCORSO SCUOLE. I presepi allestiti in cinquanta istituti scolastici saranno valutati invece dalla giuria del “Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia”, che dopo il periodo natalizio proclamerà le opere migliori. Ci sarà anche il premio della giuria popolare: si potrà votare il proprio presepe delle scuole preferito nel concorso organizzato con Il Friuli sul suo sito web, iniziativa che ogni anno fa il pieno di click.

LA SFIDA DELLE FOTO. Presepi del territorio regionale al centro del contest fotografico organizzato dal Comitato Regionale UNPLI FVG insieme al Messaggero Veneto per il quinto anno consecutivo, con spazi sia sull’edizione cartacea che digitale del quotidiano. Novità di quest’anno il fatto che i presepi devono essere ambientati in località riconoscibili del Friuli Venezia Giulia, che il premio oltre all’autore della foto andrà anche al presepista che ha realizzato l’opera e che ci sarà un premio speciale per una foto scattata nelle zone della Carnia, Sappada, Valcellina e altre località devastate dal maltempo di questo autunno.

LA COMUNICAZIONE. Particolarmente curato anche l’aspetto comunicativo. Accanto al catalogo di Presepi in Villa e al depliant del Giro Presepi, ci sarà anche il sito web www.presepifvg.it. Un utile strumento per far conoscere ancora di più la bellezza delle Natività del Friuli Venezia Giulia, facilmente consultabile pure in mobilità. Anche quest’anno saranno infine curati i social network della rassegna (seguiteli tramite l’hashtag #presepifvg), a partire dalla pagina Facebook Presepi in Friuli Venezia Giulia.