In treno al Carnevale dei Ragazzi di Montereale Valcellina

Martedì 5 marzo a Montereale Valcellina si svolgerà la tradizionale sfilata del Martedì Grasso, con il "Carnevale dei Ragazzi", un appuntamento divenuto imperdibile, giunto alla 52esima edizione.

I carri provenienti da tutto il Friuli occidentale percorreranno le vie del paese trascinando tutti in un’atmosfera di festa: la partenza è prevista alle 14.30 da Malnisio per arrivare in piazza a Montereale verso le 16 circa. A seguire premiazione dei carri e festa in piazza con musica, balli e chioschi fino a sera.

A Montereale Valcellina si potrà arrivare comodamente e in tutta sicurezza anche in treno, approfittando della tariffa promozionale di 1,70 euro (Sacile-Montereale). La stazione è distante circa 10 minuti a piedi.

Gli orari dei treni Sacile-Montereale: R23834 in partenza alle 12.20 e arrivo a Montereale alle 12.50 oppure il R23838 in partenza alle 13.36 e in arrivo alle 14.10. Rientri possibili con i seguenti treni: R23841 (Montereale V. p. 16.27 - Sacile a. 17.00) R23843 (Montereale V. p. 17.26 - Sacile a. 17.58), R23845 (Montereale V. p. 18.16 - Sacile a. 18.48), R 24899 (Montereale V. p. 19.16 - Sacile a. 19.48), R23849 (Montereale V. p. 19.16 - Sacile a. 19.48) e R23855 (Montereale V. p. 20.16 - Sacile a. 20.48).