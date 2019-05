Infiltrazioni dal soffitto della biblioteca di San Pier d'Isonzo

L’incessante pioggia che ha interessato in questi giorni la regione, e, in particolare, il Goriziano, hanno provocato anche qualche danno e alcuni disagi di vario genere. Tra le segnalazioni giunte, anche una che riguarda la biblioteca comunale di San Pier d’Isonzo dove, negli scorsi giorni, alcune infiltrazioni d’acqua hanno obbligato gli operatori a ricorrere ad un secchio per contenere le gocce che cadevano dal soffitto. Il tutto per evitare l’allagamento del pavimento. “La cosa va avanti da tanto tempo”, riferisce il capogruppo della minoranza di San Piero Idee in Comune in consiglio comunale, Michele Fappani. “Abbiamo aspettato per sapere se la cosa fosse risolta in tempi accettabili ma non è così”, conclude.

A rispondere per l’amministrazione comunale è l’assessore all’urbanistica e edilizia pubblica, Lorenza Martellos, che precisa come l’intervento nell’edificio della Biblioteca che, va ricordato, ospita anche il Museo Archeologico dei Bambini e l’ambulatorio infermieristico, fosse “già in programma da tempo” e che si era “provveduto a piccoli interventi di riparazione” per tamponare i buchi. “Ora”, conclude l’assessore, “utilizzeremo l’avanzo di amministrazione che sarà impegnato per questo”.