Insolita sfilata di moda in libreria

Sfilata di moda in libreria. Accade a Udine, alla Libreria Friuli, sabato 11, alle 17, che ospiterà un evento un pò speciale, considerato il luogo.



A lanciare l'idea è stata Consuelo Zamparo. 'Road Show & Slow Shopping Event', questo il nome dell'evento che venerdì 10 farà tappa a Trieste, è organizzato in collaborazione tra il brand casertano Twigghy e la blogger Maiko Gordani di Comemivestooggi.



'Road Show & Slow Shopping Event' è un nuovo modo di fare shopping, lontano dal fast fashion e dallo shopping online, un'occasione unica per veder sfilare gli abiti, toccarli con mano, provarli ed acquistarli se si desidera.

Per le partecipanti è previsto anche un contest fotografico 'modella per un giorno'. L'evento è in collaborazione con la WEB Radio Blud di Udine. Per l’occasione, inoltre, sarà applicato uno sconto promozionale del 20% su quasi tutti i capi.