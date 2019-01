Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia (Corecom Fvg) ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e del successivo decreto del ministro dello Sviluppo economico di marzo 2018, ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione (quali ad esempio Whatsapp e Messenger) ha l'obbligo di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione (Roc).

Per tali nuovi soggetti è stato predisposto, all'interno del sistema telematico del Roc, il modello 26/Roc (allegato unico) attraverso il quale coloro che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione dovranno descrivere il servizio fornito e la tipologia di numerazione utilizzata.

Come già avviene per tutti gli altri operatori - si legge ancora nella nota del Corecom FVG -, i modelli relativi all'anagrafica, all'oggetto sociale, alla composizione dell'organo amministrativo e all'assetto societario saranno compilati dai nuovi soggetti tenuti all'iscrizione attraverso la cooperazione applicativa con i dati del Registro delle imprese.

Il Corecom ricorda infine che, per inoltrare la richiesta di iscrizione al Registro, è necessario collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it e accedere alla sezione riservata al Roc tramite Carta regionale dei servizi (Crs) oppure tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a corecom@regione.fvg.it o telefonare allo 040-3773970.