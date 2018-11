Issato in piazza San Pietro l'albero di Natale donato dal Friuli

E' arrivato in piazza San Pietro l'albero proveniente dal Pordenonese e che accenderà il Natale in Vaticano. Come si vede dalle immagini trasmesse dalle Webcam, che inquadrano anche la gru che nella notte ha issato l'abete rosso di 22 metri accanto all'obelisco e al presepio, l'albero è ancora spoglio. Sarà addobbato oggi, infatti, dallo staff del Servizio Giardini, diretto dal Giardiniere del Papa Rafael Ignacio Tornini, primo geometra presso la Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.



Giungeranno invece a Roma lunedì 26 novembre i 50 alberelli più piccoli, offerti da alcuni Comuni del comprensorio dell’ormai ex Provincia di Pordenone, da realtà industriali del territorio friulano ed altri enti ed istituzioni. Su ogni alberello sarà apposto un cartoncino recante il logo dell’iniziativa e delle realtà partner. In particolare si ricorda che l’albero destinato a Casa Santa Marta, dove risiede Papa Francesco, è stato donato dai detenuti della Casa Circondariale di Pordenone. E’ invece offerto dall’Unione Industriali di Pordenone, dalla Fondazione CRO di Aviano e dalle suore del Monastero della Visitazione di San Vito al Tagliamento, l’esemplare destinato al ex-monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, oggi residenza del Papa Emerito, Benedetto XVI.



La cerimonia di illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro si svolgerà il prossimo 7 dicembre, alle ore 16.30 e le luci rimarranno accese fino al 13 gennaio 2019. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà a Pordenone, martedì 27 novembre, alle ore 12 in Curia, alla presenza del Vescovo S.E. Monsignor Giuseppe Pellegrini e delle autorità regionali e locali.

L’albero è giunto a Roma nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 novembre dopo un viaggio di 600 km dal pordenonese alla Capitale. Alle 7.00 di mercoledì 21 ha varcato i confini dello Stato Vaticano e sono così iniziate le procedure di scarico e disimballaggio sotto l’attenta supervisione del tecnico Andrea Maroé – della Gian Trees Foundation ONLUS ETS – esperto di ‘superalberi’ incaricato dall’Associazione EVENTI – promotrice dell’iniziativa insieme alla Diocesi di Concordia-Pordenone – di seguire la fase più delicata del progetto e di coordinarsi con il personale del Servizio Giardini dello Stato Vaticano per la messa a dimora dell’albero.