Istituti alberghieri, convention nazionale in Fvg

Oltre 150 docenti, dirigenti e segretari di Istituti alberghieri italiani sono per quattro giorni in Friuli Venezia Giulia per la convention della Re.Na.I.A. - Rete Nazionale Istituti Alberghieri, organizzata dall'Isis Bonaldo Stringher di Udine con il sostegno del Comune e del Consiglio regionale, per una serie di workshop e di appuntamenti formativi e di incontri istituzionali e con le realtà produttive del territorio, in un itinerario che ha unito momenti di studio a Udine, Grado e Trieste, con visite guidate a specifiche attività, dal settore del vino all'agroalimentare, al caffè.

Un programma messo a punto dalla dirigente scolastica dell'Istituto Stringher nella sua veste di presidente di Re.Na.I.A., e che oltre a presentare prodotti, sapori e tipicità del Friuli Venezia Giulia ha affrontato gli sviluppi e le nuove professionalità del turismo e i nuovi profili per l'alberghiero, tra ipotesi, ricerche e buone pratiche: aspetti normativi, ruoli e sinergie con i portatori di interesse, analisi dei dati territoriali e richieste di professionalità di settore, competenze, autoimprenditorialità, possibili percorsi innovativi per gli istituti alberghieri, con dei focus dedicati all'attività di approvvigionamento del settore alberghiero, alla birra artigianale, alla cucina salutistica e vegetariana, al cioccolato e al gelato, e con visite aziendali.

Nel saluto portato a nome del Consiglio regionale dal presidente dell'Assemblea legislativa FVG è stato sottolineato il valore di questa opportunità formativa qualificante, anche occasione per conoscere i punti di forza del patrimonio turistico del Friuli Venezia Giulia e per confrontarsi con una realtà scolastica come quella dell'Istituto Stringher di Udine che vede la maggior parte dei suoi 1800 studenti intraprendere l'indirizzo turistico alberghiero.

E' lo specchio di un interesse cresciuto molto negli ultimi tempi, grazie anche alle numerose iniziative mediatiche di promozione della cucina e del cibo e che potrà contare su una più alta definizione professionale e culturale grazie all'iniziativa dell'Università di Udine di istituire un corso di laurea triennale in scienza e cultura del cibo, che fa dell'ateneo friulano un'altra sede pionieristica dopo la scelta di Napoli di focalizzare l'attenzione sulla cucina mediterranea. Opportunità enorme per gli istituti alberghieri, evidenziata dal rettore di Udine, che in questa iniziativa troveranno percorsi superiori di studi moderni.