Its Volta per le Nuove Tecnologie della Vita

Si terrà domani alle 17 presso la sede della Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita, nel campus di Basovizza di Area Science Park la cerimonia di consegna dei diplomi del biennio 2016-2018 agli studenti dei due percorsi di specializzazione nel campo biomedicale TIB (Tecnico Superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica biomedica) e TAB (Tecnico Superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie).

A questi due percorsi ormai consolidati, dallo scorso anno scolastico si è aggiunto un terzo: TOHC (Tecnico One Health Care: Tecnico Superiore per la gestione delle tecnologie a supporto della continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati e l’ottimizzazione dei processi clinici). Il Tecnico Superiore TOHC è una nuova figura professionale in grado di gestire gli ausili, le apparecchiature, gli impianti e i dispositivi di comunicazione utilizzati per l’assistenza domiciliare nella continuità assistenziale e ne effettua l’installazione e la successiva manutenzione nei siti remoti (ambienti domiciliari o a bassa intensità di cura).

Le preiscrizioni sono già aperte per tutti i corsi del biennio 2019-2021 sul sito www.itsvolta.it/preiscrizione/, scadenza il 31 agosto.

L’interesse delle imprese di settore per le professionalità formate dai corsi della Fondazione ITS Volta emerge dai dati di impiego degli allievi che hanno già completato il ciclo di studi, con oltre l’80% dei diplomati ITS già occupati presso aziende nazionali ed estere entro il primo anno dal diploma. I percorsi di formazione hanno durata biennale, con un monte ore complessivo che va dalle 1.800 alle 2.000 ore, di cui almeno il 30% riservate a stage in azienda.

L'esperienza formativa in ITS può svilupparsi in parallelo ad un rapporto di lavoro con contratto di “apprendistato”: in questo caso il datore di lavoro, oltre a retribuire l’apprendista per il lavoro svolto, garantisce la formazione necessaria ad acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

Il Diploma di Tecnico Superiore rilasciato al termine del percorso di studi, corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è corredato dall’EUROPASS diploma supplement, che ne favorisce la circolazione in ambito europeo.