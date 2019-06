JazzBus da Udine a Grado

Il Festival Internazionale GradoJazz by Udin&Jazz, organizzato da Euritmica con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Grado, offre la possibilità di arrivare nella località balneare con un JazzBus dedicato, per assistere ai concerti del nutrito cartellone di questa ventinovesima edizione.



Per ottenere tale servizio è sufficiente acquistare un biglietto per il concerto prescelto o un abbonamento intero entro il 5 giugno 2019 ed inviare una mail di prenotazione a stampa@euritmica.it oppure chiamare il numero 0432 1720214.



Nelle giornate del 7, 9, 10 e 11 luglio sono previste partenze quotidiane da Udine, Piazzale XXVI Luglio, alle 18, con breve sosta a Cervignano del Friuli e arrivo al Parco delle Rose Jazz Village in meno di un’ora, comodamente, liberi dalla preoccupazione di trovare un parcheggio!



Al Parco delle Rose è possibile mangiare o bere qualcosa, senza il pensiero della guida… ascoltando i concerti jazz preferiti (2 a sera, alle 20 e alle 21.30 su palchi diversi): il 7 luglio Paolo Fresu Trio con il progetto “Tempo di Chet”, preceduto dal Quinteto Porteño; il 9 apertura con i Licaones di Ottolini e Bearzatti seguiti dal concerto di una delle stelle del jazz mondiale, il pianista Gonzalo Rubalcaba; il 10, serata dedicata al blues con la Jimi Barbiani Band e il grande chitarrista californiano Robben Ford; gran finale l’11 luglio con la prima data nazionale del tour “Immigrance” degli Snarky Puppy, che arrivano in Italia dopo i successi di una lunghissima tournée mondiale. L’apertura di serata è affidata alla scoppiettante performance dei Maistah Aphrica.



Il JazzBus riparte per Cervignano e Udine intorno a mezzanotte.



Le prenotazioni sono aperte fino al 5 giugno inviando una mail a stampa@euritmica.it – info +39 0432 1720214



Tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti e il programma completo al sito www.euritmica.it