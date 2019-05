Joe Bastianich lascia Masterchef

Joe Bastianich, uno dei giudici più severi di Masterchef, si prende una pausa. L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore sul profilo Facebook dell'imprenditore italo-americano, attivo nel settore della ristorazione e nella produzione di vino anche in Friuli. "Questo è un anno di grandi cambiamenti: ho infatti deciso di prendermi una pausa come giudice di MasterChef Italia", scrive Bastianich. "Otto anni fa sono arrivato alla mia prima edizione oltre Oceano, senza sapere quanto questo programma avrebbe cambiato la mia vita. E’ stata una grande occasione, in cui ho lavorato e incontrato persone stupende, trovato colleghi di lavoro che stimo e posso considerare amici e che, negli anni, mi ha portato a evolvere con il programma mostrando di più chi sono e la mia storia".

"Non è stata una decisione facile ma sento che è arrivato il momento per dedicarmi a nuove avventure, soprattutto alla musica, una mia passione da sempre. Sono entusiasta dei nuovi progetti che stanno prendendo vita giorno dopo giorno in campo musicale tra cui il mio primo cd in uscita, un tour musicale e alcuni programmi televisivi. Ci tengo a ringraziare voi, che mi supportate e mi seguite da tanto, e che sono sicuro dopo questa decisione sarete ancora al mio fianco. Non vedo l’ora di incontrarvi, ci vediamo presto … live on stage. Seguitemi su joebastianich.com per tutte le novità".